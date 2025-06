Desetine intelektualaca, javnih ličnosti te članova Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99", kao i stotine građana okupilo se u četvrtak ispred zgrade Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu u znak protesta zbog, kako su naveli, upornog antibosanskog, antievropskog i antidemokratskog djelovanja visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Na ovoj lokaciji su i ranije održavani slični protesti zbog odluka visokog predstavnika, a predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“ Adil Kulenović istakao je da su uvjereni da Christian Schmidt predstavlja sunovrat evropske civilizacije na bosanskom primjeru i da definitivno urušava ugled cijele međunarodne zajednice.

“Odluka da svojevoljno iskoristi autoritet institucije Visokog predstavnika kako bi nakon šest izrečenih presuda Evropskog suda za ljudska prava, destruisao predstojeću finalnu presudu u slučaju Kovačević, dovoljan su razlog tome. A još više, zbog njegove ključne intencije i otvorene namjere da trajno blokira izgradnju evropske, moderne bosanske države i obnovu nekonfliktnog društva“, rekao je Kulenović.

Dodao je da su sijanje straha od građanskog inkluzivnog društva i države ljudskih, političkih prava i građanskih sloboda, implicitnim prijetnjama novih nasilnih konflikata u tom slučaju, samo oblanda za legitimiziranje presuđenih udruženih zločinačkih poduhvata i genocida.

“Odbijamo po svaku cijenu da živimo u zarobljenoj državi i razrušenom društvu! Odbijamo da zamrzavanjem i održavanjem etnonacionalizma završimo u nacizmu! Čvrsto stojimo iza presude u slučaju Kovačević kao mape puta demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine. Jer, to je put u EU, a Schmidtove intervencije ostajanje u poziciji kondominijuma, države kojom upravljaju dvije susjedne države“, poručio je Kulenović.

Slaven Kovačević je u obraćanju prisutnima istakao da mu ovakvi skupovi patriota daju dodatnu snagu u borbi za demokratsku Bosnu i Hercegovinu.

“Sa svojom apelacijom nikom zlo ne mislim. Postoje dvije vizije Bosne i Hercegovine. Jedna naša, građanska u kojoj smo svi jednaki i u kojoj ima mjesta za sve. A postoji i njihova vizija Bosne i Hercegovine, čiji je jedan od ekponenata i gospodin Christian Schmidt. Taj čovjek udruženim snagama s politikama hoće da napravi zemlju u kojoj nema mjesta za sve“, kazao je Kovačević.

Kovačević je javno pitao visokog predstavnika Schmidta je li ga stid što sjedi oko 500 metara od Spomen parka Vraca u kojem leži oko 11.000 ubijenih Sarajlija koji su bili žrtve ideologije kojoj se, kako je Kovačević kazao, Schmidt priklanja.

“U ovoj priči ću ići do kraja. Neću odustati radi vas i uvjeravam vas da ćemo pobijediti“, rekao je Kovačević.

Akademik Esad Duraković se također obratio skupu i poručio visokom predstavniku Schmidtu i međunarodnoj zajednici da su “pod refletorima“ bosanskohercegovačkih patriota.

“Očigledno je kako u Bosni i Hercegovini provodite provjerenu politiku kolonijalizma, dijeleći stanovništvo na narode, odnosno na plemena, da biste ih tako antagonizirali i potom svoju upravljačku moć demonstrirali i pokazali da ste menadžeri krize. Mi se uporno borimo za one vrijednosti koje vi imate u svojim državama, a vi nam uporno i drsko namećete segregaciju prema iskustvu kolonijalizma. Stoga je vaša politika u Bosni i Hercegovini duboko i suštinski anahrona i devijantna, nehumana i antidemokratska. Mi to dobro znamo i mi to bolno osjećamo“, izjavio je Duraković.

Ističući kako patriote neće odustati od građanskih i demokratskih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, Duraković je kazao da visoki predstavnik Schmidt djeluje protiv uspješne budućnosti BiH.

Upozoravajući domaće političare da ne smiju prodavati svijetlu budućnost za kratkoročne interese, Duraković je pozvao i akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine da izađu i akcijama pokažu da su savjest društva.

Slične poruke poslali su i brojni drugi govornici, uključujući Envera Halilovića, Senadina Lavića, Azru Zornić, Jahju Muhasilovića i druge.

Kritikovali su visokog predstavnika Schmidta da ne djeluje u skladu sa svojim mandatom i da sprovodi politiku HDZ-a BiH.

“Mi smo se danas ovdje skupili da držimo stranu Slavenu Kovačeviću koji je hinjski napadnut od visokog predstavnika. Čast nam je da možemo da branimo ideju za koju se Kovačević bori“, poručio je Lavić.

“Ovaj skup patriota danas je odlučio da pošalje poruku da jedan bavarski ljubitelj nacističkih pilota neće sruštiti Bosnu i Hercegovinu. Christian Schmidt ide po evropskim sudovima i govori da smo mi fundamentalisti. Međutim, zaboravlja da je on došao iz kršćanskih fundamentalističkih poriva da ruši Bosnu i Hercegovinu. I mnogi prije njega su to pokušavali, ali Bosna i Hercegovina ih je sve nadživjela i nadživjet će i njega“, poručio je Muhasilović.