Rusija nikada neće dozvoliti Ukrajini da razvije vlastito nuklearno oružje, izjavio je u petak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Na sastanku s medijskim čelnicima BRICS-a, Putin je prokomentarisao i izvještaje o ukrajinskim planovima za razvoj oružja za masovno uništenje.

“Ovo je još jedna provokacija”, rekao je ruski predsjednik.

“Nije teško razviti nuklearno oružje u modernom svijetu. Ne znam da li je Ukrajina sada sposobna da to uradi. Ali to za Ukrajinu danas nije tako lako. Ali općenito, tu nema velikih poteškoća. Sve je jasno kako se to radi”, dodao je Putin.

Upozorio je da će svaki korak za razvoj nuklearnog oružja u Ukrajini naići na "odgovarajuću reakciju".

Putin je održao sastanak sa rukovodiocima vodećih medijskih kuća BRICS-a u okviru Poslovnog foruma BRICS-a u ruskoj prijestolnici Moskvi.