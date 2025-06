Pitanje priznanja Kosova, odnosno ukidanja viza građanima Kosova i Bosne i Hercegovine bilo je u fokusu današnje konferencije za novinare članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Albanije Bajrama Begaja koji boravi u zvaničnoj posjeti Sarajevu.

Iako su delegacije dviju zemalja na sastanku uglavnom razgovarale o bilateralnim odnosima i eurointegracijama, na konferenciji za novinare su se Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, članovi Predsjedništva Željka Cvijanović i Željko Komšić kao i albanski predsjednik Bajram Begaj dotakli pitanja Kosova, oko čega u BiH ne postoji konsenzus.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da je "veoma važna poruka kad je riječ o regionalnoj saradnji" došla od vlade i premijera Kosova, Albina Kurtija, kojeg je nazvao "velikim prijateljem".

"On je donio jednostranu odluku, a to je da ukine vizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Jedan potez koji je zaista neubičajen u našoj regiji, ali je vrlo važna poruka. Ja očekujem nakon ovog državničkog poteza gospodina Kurtija da i unutar Bosne i Hercegovine, kada je riječ o predstavnicima u državnim institucijama koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, da će i oni pomoći nama da i mi povučemo adekvatan potez i da potpuno implementiramo sporazume koje je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru Berlinskog procesa. Mislim da je to važno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu regiju i da ćemo time poslati još jednu važnu poruku", rekao je Bećirović.

Govoreći o implementaciji Berlinskog sporazuma članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović rekla je da je važno u regiji funkcionisati na osnovu četiri slobode koje su utvrđene u principima Evropske unije: sloboda kretanja ljudi, robe, usluga, kapitala.

"Mi evidentno danas imamo probleme kad je u pitanju sloboda kretanja robe, s obzirom na nemogućnost plasiranja robe ili prenosa robe iz Srbije na Kosovo. Postoje određene smetnje kroz kretanje uz bezvizni režim. Dakle, ukazala sam da to treba posmatrati ciljano, kao stvari koje treba istovremeno rješavati i da ne možemo reći da sloboda treba da postoji u jednoj oblasti, a onda ne postoji u drugoj", kazala je Cvijanović

Cvijanović je prozvala predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića koji je u svom govoru spomenuo premijera Kosova Albina Kurtija te naveo kako je on njegov "veliki prijatelj".

"Ja ne želim ovdje da kažem ko bi to bio moj prijatelj ili najbolji prijatelj u regiji, ali svakako bi to mogla, ali ja mislim da trebamo stvari stvari posmatrati na način kako možemo da ih zajednički riješimo i šta to možemo da uradimo da se bolje razumijemo. Mislim da posjeta predsjednika Begaja služi tome da možemo da iznesemo i ono što su naše prepreke, ali i da pokažemo svoje opredjeljenje i da zajednički dolazimo do cilja", kazala je Cvijanović, dodavši da se pitanja trebaju rješavati kroz dijalog i saradnju.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić smatra da je pitanje bezviznog režima, odnosno ukidanje viza građanima Kosova i Bosne i Hercegovine isključivo pitanje Kosova i Bosne i Hercegovine.

"I nije pristojno da mi uključujemo Kosovo u priču sa predsjednikom druge države. Bez obzira što je riječ o Republici Albaniji. To nije i ne treba da bude tema naše razgovora, izuzev u kontekstu regionalne saradnje, ali onda se moramo dotaći svake druge države. Jer ako mi držimo da je legitimno da Kosovo bude tema ove priče, onda ne možete zabraniti ni (Aleksandru op.a.) Vučinu, ni (Zoranu op.a.) Milanoviću da mimo nas priča o Bosni i Hercegovini", kazao je Komšić.

Predsjednik Albanije je ponovio da je nezavisnost Kosova "nepovratna realnost".

"Kosovo se pokazalo kao pouzdan partner posvećen jačanju dobrosusjedstva. U međuvremenu, aktivno je dalo doprinos regionalnoj saradnji i procesima euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu. Priznanje Kosova će definitivno uticati na mir, bezbjednost, pomirenje i regionalnu stabilnost", poručio je albanski predsjednik.