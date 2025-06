Američki predsjednik Joe Biden ugostio je slovenskog premijera Roberta Goloba u utorak u Bijeloj kući.

Bila je to prva službena posjeta Bijeloj kući premijera Slovenije nakon 18 godina.

Biden je posebno zahvalio premijeru Golobu zbog intervencije Slovenije u velikoj razmjeni zarobljenika između Rusije i Zapada ovog ljeta kada je oslobođeno 16 ljudi, među kojima četvorica Amerikanaca.

"Želim da vam se zahvalim na vašoj diplomatiji, kao i vašoj zemlji na podršci, vašem liderstvu i partnerstvu, vi ste to omogućili. To nije hiperbola. To ste omogućili. Hvala vam", rekao je Biden tokom govora u Ovalnom uredu i dodao:

"Jasno smo stavili do znanja svima koji postavljaju pitanje da li su naši saveznici važni. Pa, neka samo pogledaju šta ste vi uradili. Saveznici su veoma bitni."

Golob je također naglasio značaj saradnje i partnerstva.

"Uz malu pomoć pravih prijatelja, ništa nije nemoguće. Mislim da je to zaista ono što je naš zajednički napor sa razmjenom zarobljenika pokazao cijelom svijetu. Nastavimo raditi u svjetlu pravog prijateljstva i s mnogo prijatelja", kazao je Golob.

Biden je također rekao da se zalagao i za ulazak Slovenije u NATO.

"Prije dvadeset godina, dok sam još bio senator, snažno sam se zalagao za ulazak Slovenije u NATO. Znao sam tada, kao što znam i danas, da smo jači i sigurniji kada stojimo zajedno s dobrim partnerima kao što ste vi", istakao je Biden te dodao:

"To vidimo u podršci Ukrajini u njenoj odbrani od ruske agresije, vidimo to i u naporima da se podrži demokratija i prosperitet na Zapadnom Balkanu."