Najmanje 67 posto Evropljana zabrinuto je zbog toga što umjetna inteligencija (AI) potencijalno manipulira ishodima izbora, posebno usred rastućih kampanja dezinformacija, pokazalo je novo istraživanje.

U izvještaju European Tech Insights 2024 Centra za upravljanje promjenama Univerziteta IE sa sjedištem u Madridu navodi se da je ova zabrinutost povezana sa sve većom upotrebom AI tehnologija u političkim procesima i rastućom prijetnjom cyber-napada koji imaju za cilj utjecati na izbore.

Zabrinutost je posebno velka u Velikoj Britaniji, gdje 54 posto ispitanika izražava nelagodu, i u Španiji, gdje 51 posto dijeli slične strahove. Nedavne kampanje dezinformisanja visokog profila u ovim zemljama dodatno su pojačale strahove u vezi s integritetom izbornih procesa.

Regulisanje politika umjetne inteligencije

Kako tehnologije umjetne inteligencije postaju sofisticiranije, građani su sve oprezniji od njihove zlouporabe u izbornom kontekstu, kao što su dezinformacijske kampanje i deepfake videozapisi. Međutim, čini se da su mlađi Evropljani otvoreniji prema umjetnoj inteligenciji; približno 34 posto onih u dobi od 18 do 34 godine navelo je da bi vjerovalo aplikaciji koja pokreće AI da glasa u njihovo ime.

To odražava sve veće prihvaćanje tehnologije među mlađim glasačima, koji možda umjetnu inteligenciju vide kao sredstvo za povećanje demokratskog sudjelovanja, a ne za njegovo potkopavanje.

Istraživanje je također istraživalo stavove javnosti prema umjetnoj inteligenciji u različitim ulogama javnih službi. Velika većina — 79 posto — podržava korištenje umjetne inteligencije za pomoć tražiteljima posla u pronalaženju prilika za zaposlenje, dok je 77 posto za njezinu primjenu u optimizaciji gradskih prometnih sustava.

Međutim, postoji značajan oprez u vezi s uključenošću AI-ja u osjetljiva područja, kao što je određivanje podobnosti za socijalnu pomoć ili obrada poreznih prijava. Dok se 65 posto Evropljana slaže s umjetnom inteligencijom koja obrađuje porezne prijave, taj broj pada na 51 posto u Velikoj Britaniji, što ukazuje na oprezniji stav.

Carlos Luca de Tena, izvršni direktor IE Center for the Governance of Change, istaknuo je: „Zabrinutost javnosti o ulozi umjetne inteligencije u oblikovanju izbora raste. Iako još nema jasnih dokaza koji pokazuju značajne promjene u ishodima izbora, umjetna inteligencija je povećala zabrinutost oko izbornih dezinformacija i lažnih lažiranja na globalnoj razini.” Ova izjava naglašava hitnu potrebu za raspravama o etici umjetne inteligencije i transparentnosti u izbornim procesima.

U prethodnom razgovoru za TRT World, Muniz, bivši rektor Univerziteta IE u Madridu i profesor prakse međunarodnih odnosa, naglasio je potrebu za regulatornim okvirima: „Mi u vladi i akademskoj zajednici radimo na tome da vlade ostanu u skladu s datum o inovacijama povezanim s umjetnom inteligencijom i da društvo ima pravo glasa u smjeru u kojem tehnologija ide.”

Dodao je: “Postoje ogromna područja koja su loše regulirana, gdje o temeljnim pravima ne odlučuju naši parlamenti ili vlade, već male skupine i korporacije. Naši građani moraju imati riječ u ovom procesu.”

Izborne zaštite

Istraživanje je također pokazalo da 31 posto Evropljana vjeruje da je AI već utjecao na njihove odluke o glasanju, što otvara važna pitanja o integritetu izbornih procesa i potrebi za zaštitnim mjerama protiv manipulacije vođene umjetnom inteligencijom.

Osim toga, 75 posto Evropljana podržava korištenje umjetne inteligencije u policijskim i vojnim operacijama, kao što su prepoznavanje lica i biometrijski podaci za nadzor.

Ovo naglašava složen odnos s tehnologijom, gdje su građani spremni prihvatiti AI u određenim kontekstima, dok su i dalje oprezni u pogledu njegovih implikacija u drugim.

Razvijen u partnerstvu s Apoliticalom, ovogodišnji izvještaj uključivao je perspektive iz uzorka javnih službenika, dodajući dubinu razumijevanju uloge umjetne inteligencije u upravljanju.

Dok se Evropa snalazi u izazovima i prilikama koje predstavlja AI, ovi nalazi naglašavaju važnost podsticanja informisanih diskusija o njenoj upotrebi, posebno u osjetljivoj oblasti izbora.