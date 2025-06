U Buturović Polju kod Konjica, koje je nedavno pogođeno velikim poplavama i klizištima, ljudi svakodnevno raščišćavaju i uklanjaju ruševine, kamenje i otpad oko kuća i dvorišta kako bi mogli nastaviti živjeti žive da tom području.

Građevinska mehanizacija i volonteri konstantno su angažovani na većini mjesta pogođenih poplavama na ovom području, iako ima još mnogo posla narednih mjeseci pa i godina.

Timovi Civilne zaštite kao i teške mašine Oružanih snaga BiH također su na terenu i svakodnevno pomažu unesrećenima.

Pomoćnik gradonačelnika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Konjica Husein Hodžić izjavio je za Anadolu da je već sada stanje bolje nego u proteklom periodu, što se može vidjeti i na terenu.

"Ali i dalje je to daleko od dobrog s obzirom da regionalni put od Ostrošca prema Fojnici još nije prohodan, a tim putem se povezuje nekih 15 sela s lijeve i desne strane rijeke Neretvice. Mi smo do tih sela došli alternativnim putnim pravcima preko planinskih prevoja i samo na takav način se može doći do tih mjesta", kazao je Hodžić.

Također se nastavljaju radovi na uklanjanju ruševina i otpada u mjestima koja su nedavno poplavljena.

"U proteklom periodu imali smo tu dosta mehanizacije. Ovdje trebamo istaći pomoć svih prijatelja, svih dobrih ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine pa i regiona, također iz Slovenije. Svi su bili tu nekih 10-15 dana, većina tih radova je urađena volonterski i zahvaljujući tim ljudima stanje je sada takvo kako jeste, da bar u ovom određenom dijelu je omogućeno koliko-toliko da ljudi mogu normalno da žive", rekao je.

Šesnaest kuća totalno uništeno

Na tom području je totalno uništeno 16 kuća u kojima su mještani živjeli.

"Za tih 16 porodica našli smo alternativni smještaj. Pravimo i kontejnersko naselje gdje ćemo neke ljude smjestiti, a jedan dio ljudi je iskazao želju da ove kontejnere stavimo pored kuća gdje je ostao dio zemljišta i izađemo u susret tim porodicama", kazao je Hodžić.

Kako je istakao, mnogo je više djelimično oštećenih kuća, a njihov broj premašuje 300.

"Stručne komisije vrše procjenu da li je u takvim mjestima i dalje život siguran. Još uvijek je tu puno posla. Nemamo broj mehanizacije koji je bio u proteklom periodu, sigurno će i narednih dana, mjeseci pa i godina ovdje biti posla, ali se trudimo da bar ono osnovno obezbijedimo ljudima za život, da imaju struju, vodu, put", rekao je Hodžić.

Najpotrebnija mehanizacija

Na kraju je naglasio još jednom da im je trenutno najvažnija mehanizacija kako bi mogli nastaviti s aktivnostima i pružanjem pomoći ljudima.

"U ovom momentu nam je najpotrebnija mehanizacija, da imamo dovoljan broj mašina, jer imamo sela koja i nisu toliko pogođena poplavama, ali gdje su klizišta uništila puteve do tih sela i gdje ljudi imaju potrebu da bi mogli normalno da žive, a da bi to uradili potrebno nam je dosta mehanizacije", kazao je Hodžić.

Također se provode aktivnosti na uspostavljanju alternativnog kolektivnog centra kontejnerskog naselja u Buturović Polju za porodice koje su ostale bez domova na tom području.

U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini koje su se dogodile 4. oktobra na području općine Konjic poginulo je pet, na području Jablanice 19 osoba, a na području općine Fojnica tri.