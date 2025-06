Dok izraelski parlament priprema glasanje o zakonu kojim će UN-ovu Agenciju za palestinske izbjeglice (UNRWA) proglasiti terorističkom organizacijom i time svaku njenu aktivnost učiniti ilegalnom, istovremeno, prema pisanju medija, na njenim temeljima u okupiranom Istočnom Jerusalemu planira izgraditi 1.440 stambenih jedinica svojim ilegalnim doseljenicima.

Vijest o spomenutoj gradnji prenijele su izraelske novine Israel Hayom, koje navode da je projekat “u pripremoj fazi”.

Iako je ova vijest u fokusu tek unazad par sedmica, ovaj potez se dugo planira s obzirom na to da je u maju ove godine izraelska vlada naredila UNRWA-i da napusti prostorije u okupiranom Istočnom Jerusalemu u roku 30 dana, te da plati više od 7 miliona dolara odštete zbog “djelovanja na državnom zemljištu bez saglasnosti”.

Ipak, predstavnici UNRWA-e, među kojima je i njezin glasnogovornik Jonathan Fowler, napominju da ova agencija na području Palestine funkcioniše više od 70 godina, tačnije od 1950-ih.

Zašto je UNRWA bitna Palestincima?

UN-ova Agencija za palestinske izbjeglice upravo njima pruža vitalne usluge poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, infrastrukture, mikrofinansiranja i slično. Kada je Agencija počela s radom 1950. godine, odgovarala je na potrebe blizu 750.000 palestinskih izbjeglica, a danas gotovo 5,9 miliona palestinskih izbjeglica ispunjava uslove za usluge UNRWA-e, koja se većinski finansira dobrovoljnim prilozima država članica UN-a.

Ukoliko Izrael zaista realizuje svoje planove i na njenom mjestu sagradi svoje ilegalne nastambe, prijeko potrebne usluge ugroženim palestinskim izbjeglicama će biti u potpunosti ugrožene, a osim toga, Izrael bi time mogao nagovijestiti potpuno brisanje palestinskog stanovništva u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Kako se radi na ovim planovima?

Dok je pažnja javnosti usmjerena na tekući genocid u Gazi, u kome je, do sada, ubijeno više od 42.000 Palestinaca, ilegalni izraelski doseljenici koriste priliku kako bi nastavili s protjerivanjem Palestinaca s njihove zemlje i gradnjom svojih ilegalnih naselja.

Do 7. oktobra prošle godine, na palestinskoj zemlji je živjelo čak 700.000 doseljenika, a 2024. godinu su ilegalni doseljenici također objeručke prihvatili, otimajući dodatna 24 kvadratna kilometra od Palestinaca, što je gotovo kao površina aerodrome u Frankfurtu.

Uz podršku vlasti, ilegalne nastambe se grade ubrzano, te su svom konačnom cilju, iz dana u dan, sve bliže.

U prilog tome govori podatak da se, samo u okupiranom Istočnom Jerusalemu, u posljednjih trideset godina broj ilegalnih naselja gotovo učetverostručio (s 800 na 3.000), a na okupiranoj Zapadnoj obali gotovo udvostručio (sa 128 na 300), navodi Peace Now.

Kao ni do sada, Izrael vrlo vjerovatno ni ovaj put neće birati sredstva da dođe do svog željenog cilja, no trebao bi imati na umu jednu činjenicu na koju je sredinom oktobra podsjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, a to je da je upravo “Izrael stvoren odlukom Ujedinjenih nacija”.