Srbija je jedna od najnaprednijih zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i na njoj je da izabere brzinu pristupanja, izjavila je u petak predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Von der Leyen je obraćajući se medijima kazala da partnerstvo Srbije i Evropske unije jača, i da je EU prvi trgovinski partner i investitor Srbije.

Napredak Srbije na evropskom putu i početak primjene Plana rasta Zapadnog Balkana, bili su u fokusu razgovora Vučića i Von der Leyen.

“Plan rasta treba da približi privrede Zapadnog Balkana našoj i da postepeno integriše regionalno tržište sa evropskim jedinstvenim tržištem. Princip je vrlo jednostavan. Mi otvorimo vrata jedinstvenog tržišta Evropske unije u konkretnim sektorima za srbijanske kompanije, a zauzvrat je potrebno da se sprovedu određene reforme zarad fer uslova na tržištu”, kazala je Von der Leyen.

Čestitala je Srbiji i njenom predsjedniku na “sjajnom poslu” kada je riječ o reformskoj agendi.

“To je sjajna reformska agenda koja je pripremljena. Sada treba da počnemo sa implementacijom plana i 1,6 milijarde eura koje će Srbija u okviru plana dobiti. Na dobrom ste putu da postanete od iduće godine dio jedinstvene zone za plaćanje u eurima, što znači da će transferi novca između Srbije i Evropske unije biti brži, bezbjedniji i jeftiniji, što će koristiti i građanima i privredi”, rekla je Von der Leyen.

Govoreći o iskopavanju kritičnih sirovina, Von der Leyen je istakla kako građani Srbije mogu biti “sigurni da će EU poštovati i očuvati divnu prirodu“ te zemlje.

"Sarađivaćemo sa lokalnim zajednicama, jer to je standard koji koristimo u Evropskoj uniji, a s obzirom na to da ste buduća članica, naravno da ćemo to isto raditi zajedno i ovdje. To je prosperitetna i održiva budućnost za naredne generacije“, kazala je predsjednica EK-a.

Von der Leyen se osvrnula i na Investicioni plan za Zapadni Balkan, dodavši da nastavljaju raditi na velikim projektima koji se fokusiraju na čistoj energiji i digitalnoj tranziciji.

"Vi ste i dalje snažno posvećeni evropskoj budućnosti u vrijeme sukoba i ratova i nemira. Biti dio Evropske unije, odnosno član Evropske unije je obećanje mira i prosperiteta koje zajedno možemo da damo. Srbija je već jedna od najnaprednijih zemalja u procesu pristupanja. Pokazali ste da možete da ispunite neophodne uslove. Posvetili ste se sprovođenju reformi, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije“, kazala je Von der Leyen, dodajući da u tom duhu EU radi na otvaranju klastera 3.

U tom kontekstu je dodala da je na zemljama kandidatima da "izaberu brzinu i kvalitet puta ka pristupanju Evropskoj uniji".

"Na zemljama kandidatima je odluka koja definiše brzinu EU integracije i pristupanja porodici. Pratim Srbiju već pet godina i vidjela sam napredak te očekujem da ćemo dalje uspješno ići“, poručila je Von der Leyen.

Vučić je istakao da je sa Von der Leyen imao veoma dug, izuzetno otvoren i iskren razgovor dodajući da "naravno da postoje stvari koje Evropska unija zamjera Srbiji, ali je Von der Leyen uvijek bila spremna i da sasluša našu stranu".

"Dok sam predsjednik Republike mi glavne ciljeve naše spoljne politike i unutrašnje politike nećemo mijenjati. To znači da je naš evropski put i naše zalaganje za evropsku Srbiju od ključnog značaja za naš napredak, da je Srbija posvećena da radi na tom putu, i da se nadamo rezultatima“, rekao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali o geopolitičkoj situaciji i da ju je obavijestio o politici Srbije, od poštovanja Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog jednakopravnog poretka. Istakao je da su ukrajinske vlasti dale agreman ambasadoru Srbije za otvaranje ambasade u Kijevu.

"Razgovarali smo o Kosovu, za razliku od nekih drugih neću da koristim ovu priliku da prebacujem krivicu na bilo koga drugog, niti da zamaram predsjednicu Von der Leyen u javnosti onim što sam govorio, a detaljno i temeljno sam iznio poziciju Srbije i govorio o neophodnosti kompromisa, razgovora i budućnosti cijelog regiona“, kazao je Vučić.

Istakao je da su u trgovini robama i uslugama imali gotovo 51 milijardu eura razmjenu sa Evropskom unijom 2023. godine, te da vjeruju da će 2024. biti još bolja.

Naveo je da su govorili o reformskoj agendi, kazavši da znaju šta je potrebno da urade po pitanju vladavine prava, posebno po pitanju pravosuđa, suđenja i završavanja postupaka u odgovarajućem roku.

Vučić je naglasio je da su za Srbiju od izuzetnog značaja infrastrukturni projekti koje rade sa EU, zahvaljujući svim grantovima koje su dobili od EU i novcu koji će u okviru Plana rasta dobiti od Evrope.

"Ovoga puta mogu da kažem da se nadam da ćemo da otvorimo klaster 3 do kraja godine i što bi bilo važno i što bi bio značajan signal da Srbija napreduje na svom evropskom putu. Važno je da u međuvremenu čuvamo mir, iako ja, kao što znate, što se svetske situacije tiče, nisam preterani optimista“, rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je da je Von der Leyen tražila od Srbije mnogo veću usaglašenost sa spoljno-političkim deklaracijama EU, usaglašenosti po nekim drugim pitanjima i naveo da znaju i šta su zahtjevi i šta su očekivanja.

Prethodno je predsjednik Srbije svečano dočekao predsjednicu EK ispred “Palate Srbija“. Doček je organizovan uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega je uslijedio tet-a-tet razgovor Vučića i Von der Leyen te plenarni razgovori delegacija Srbije i EU-a.

Von der Leyen je u Beograd došla iz Bosne i Hercegovine, a prethodno je posjetila Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Iz Beograda sutra odlazi na Kosovo, a regionalnu turneju završava posjetom Crnoj Gori istog dana.