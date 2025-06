Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je u subotu nakon sastanka s predsjednicom Evropske komisije Usrulom vone der Leyen da bi njegova zemlja mogla postati članica Evropske unije do 2028. godine, dok je šefica EK-a kazala da je taj plan ambiciozan ali ostvarljiv.

Von der Leyen se sastala u podgoričkoj vili "Gorica" s predsjednikom Vlade Spajićem, a prethodno je razgovarala i s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Spajić je nakon sastanka izjavio da je nakon manje od godinu dana Crna Gora uspjela da ostvari dosta zacrtanih ciljeva i da pokaže da je posvećena EU putu.

"Dobili smo IBAR u junu, to je bio krupan korak za Crnu Goru koja nije mogla da po tom pitanju uradi ništa šest, sedam godina. Imali smo Plan rasta koji su prihvatile i Evropska komisija i Vlada Crne Gore", rekao je crnogorski premijer, dodavši da je njegova zemlja uradila "dosta", ali da mora učiniti mnogo više na putu ka EU.

Kazao je da su naredne dvije godine posebno ključne za evropsku budućnost Crne Gore.

"Moramo učiniti mnogo više, a za to nam je potrebno cijelo društvo. Potrebno nam je da se sve političke stranke, sve parlamentarne političke stranke okupe oko istog cilja koji svi želimo da postignemo. Svi želimo da zatvorimo sva poglavlja do kraja 2026. A ovo je zaista ambiciozan cilj. Znam da smo razgovarali o tome, ali mi to možemo, i zaista vjerujem da je to izvodljivo", kazao je Spajić, istakavši da će Crna Gora predstaviti platformu Barometar 26.

Dodao je da Crna Gora treba zatvoriti 26 poglavlja do 2026. godine kako bi do kraja 2028. postala članicom EU-a.

Predsjednica Evropske komisije pohvalila je Crnu Goru za reformsku agendu, te dodala da je ta zemlja veoma napredovala na putu pristupanja EU-u.

"Imate dobar razlog da budete ponosni na ono što je ostvareno. Sada zatvaramo jedno poglavlje za drugim. Četiri biste mogli zatvoriti još ove godine. Možete uspjeti ukoliko zadržite fokus na pristupnom cilju i ako se sve političke snage u zemlji okupe oko njega", kazala je Von der Leyen, ponovivši da će u fokusu njenog drugog petogodišnjeg mandata biti proširenje EU-a.

Dodala je da je cilj Crne Gore da do 2028. godine bude dio EU-a "ambiciozan, ali i ostvarljiv".

"Mi smo uz vas. Podržavamo vas što je više moguće u savjetima i smjernicama o reformama. Izvanredan je napredak koji vidimo u Crnoj Gori i gledajuću dinamiku u protekloj godini impresionirana sam brzinom i kvalitetom. Kao što znate, cijeli proces pristupanja je zasnovan na zaslugama tako da sve zavisi od napretka Crne Gore, ali sam uvjerena da ćete uspjeti održati ove ambiciozne ciljeve", rekla je Von der Leyen, ističući da narod Crne Gore "želi evropsku budućnost".

Posjetom Crnoj Gori predsjednica Evropske komisije je završila zapadnobalkansku turneju, u okviru koje je posjetila Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo.

Nakon konferencije za medije, Von der Leyen i Spajić posjetiće Vladin operativni centar za cyber bezbijednost (G-SOC), koji je osnovan uz podršku iz EU fondova.