Mađarska će učiniti sve da Srbija što prije postane punopravna članica Evropske unije, jer smatramo da bez evropske integracije na Balkanu ne može da se postigne dugoročna stabilnost, izjavio je predsjednik Mađarske Tamas Sulyok, koji boravi u posjeti Srbiji.

„Vrijeme je da se obećanje koje je Evropska unija dala Zapadnom Balkanu najzad poslije dvadesetak godina i ostvari. Izazovi sa kojima se suočavamo znače izazove za sve nas. Srbija i Mađarska predstavljaju dobar primjer na koji način se može učiniti iskorak ako je to zasnovano na prijateljstvu i iskrenoj saradnji“, rekao je Sulyok na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon održanog sastanka.

Sulyok je istakao je da u Mađarskoj nema energetske bezbjednosti bez Srbije, a isto tako da u Srbiji nema energetske bezbjednosti bez Mađarske.

„Mi imamo odličnu saradnju i po pitanju izgradnje željezničke pruge između Beograda i Budimpešte i zahvaljujem se da ćete vi u Srbiji već do iduće godine završiti radove na vašoj dionici i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko godina i u Mađarskoj uspjeti da obezbijedimo da se pokrene željeznički saobraćaj na toj pruzi, u nastavku sve do Budimpešte“, rekao je on.

Naglasio je da će učiniti sve da se pospješi i ubrza prelazak granice i sa otvaranjem novih graničnih prelaza ako je to potrebno.

Izrazio je zahvalnost, jer mađarski narod u Srbiji ima stabilnu poziciju i živi u sređenim okolnostima.

Vučić je rekao da su odnosi između Srbije i Mađarske na najvišem nivou, da u Srbiji Mađarsku doživljavaju, ne samo kao političkog strateškog partnera već i kao iskrenog prijatelja, a da ekonomija na najbolji mogući način potvrđuje političke veze dvije zemlje.

Rekao je da je zahvalan Mađarskoj, jer je mnoge strateške projekte zajednički izvodila sa Republikom Srbijom, a jedan od njih je ispostavljanje brze pruge.

„Želim da izrazim nadu da ćemo dan pre otvaranja brze pruge Novi Sad - Subotica biti u prilici da potpišemo izjavu o uspostavljanju brze pruge između četiri zemlje, Mađarske, Srbije, Severne Makedonije i Grčke, brze pruge od Budimpešte sve do Patre“, rekao je Vučić.

Govorio je i o ostvarivanju energetske stabilnosti, navodeći da su za naftovod između Novog Sada i Alđe uradili idejni projekat, a studija izvodljivosti će biti završena do kraja godine. Naglasio je da je to za Srbiju izuzetno značajno zbog diversifikacije mogućnosti izvora iz kojih dobijaju naftu. Dodao je da će, kada je u pitanju gas ostati pouzdan partner Mađarskoj u snabdijevanju.

„I želimo zajedničku berzu električne energije sa Mađarskom i Slovenijom. Očekujemo da već, u električnoj energiji, do kraja ove godine da počne da radi. Radimo razvoj planovskog koridora za prenos električne energije sa Mađarskom i to bi trebalo da se završi do kraja 2028.“, rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je da kada budu imali brzi voz i brzu prugu u Beograd - Budimpešta, neće biti stajanja na granici i putovanje će trajati dva sata i 40 minuta.

„Što se tiče Zelenih koridora, za nas od izuzetnog značaja, mi smo danas zahvalili Mađarskoj što će 200 novih carinika da zaposli. Pravimo mega projekat za Horgoš - Reske granični prelaz, da bi ljudi čekali što manje, da bismo mogli da napravimo najveću moguću propusnu moć“, rekao je on.

Istakao je ulogu Saveza vojvođanskih Mađara, navodeći da je to most prijateljstva i bratstva Srbije sa Mađarskom.