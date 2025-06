Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca uručio je u srijedu Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2024. godinu predsjedateljici Vijeća ministara Borjani Krišto.

Kao i svake godine, Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2024. godinu rezultat je sveobuhvatne analize stanja usklađenosti Bosne i Hercegovine s kriterijima za članstvo u EU. Ovo je prvi izvještaj nakon što je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Stoga je posebna pažnja posvećena onome što zovemo "osnove", uključujući funkcioniranje demokratskih institucija, vladavinu prava i javnu upravu, koji imaju centralnu važnost u procesu pristupanja, jer je to prvi klaster koji se otvara u pristupnim pregovorima i zadnji koji se zatvara.

"Pozivamo donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da ovaj Izvještaj koriste kako je to i predviđeno - kao konstruktivan vodič za aktivnosti koje će omogućiti napredak na evropskom putu. EU je jasno stavila do znanja da je proširenje prioritet i da je mjesto Bosne i Hercegovine u EU. Ovo ohrabrenje sa najvišeg nivoa, uključujući redovne posjete predsjednice Evropske Komisije Ursule von der Leyen, dovelo je do određenih konkretnih rezultata u protekle dvije godine, s posljedicom da su lideri zemalja članica EU u Evropskom vijeću dali zeleno svjetlo za pristupne pregovore u martu ove godine", rekao je ambasador Soreca.

Ambasador Soreca je međutim naglasio predsjedateljici Krišto da je nakon davanja zelenog svjetla za pristupne pregovore u martu, ostvareno malo napretka na evropskom putu, navodeći: "Nakon marta došlo je do zastoja u provedbi reformi. Odnosno, ne samo da su reforme zaustavljene, već smo vidjeli i periode obilježene retorikom i djelovanjem usmjerenim na podjele, umjesto dijalog, pregovore i kompromis, koji su ključni za bolju budućnost. Svaka radnja koja je nekonstruktivna ili podriva osnovne vrijednosti na kojima je utemeljena EU, takođe podriva izglede za evropsku budućnost."

Napominjući da bi pregovarački okvir za Bosnu i Hercegovinu mogao biti usvojen na Evropskom vijeću u decembru ako Bosna i Hercegovina preduzme relevantne korake do tada, ambasador Soreca je naveo da je Bosna i Hercegovina pokazala sposobnost za postizanje rezultata ako postoji politička volja.

"Nakon nedavno održanih izbora, vidim određene znakove povratka pozitivnoj dinamici i nadam se da će se to održati. EU i Bosna i Hercegovina potpisale su u ponedjeljak sporazum o Eurojustu, koji će, nakon ratifikacije, omogućiti jačanje prekogranične pravosudne saradnje. Pregovori o statusnom sporazumu o Frontexu su takođe u poodmakloj fazi. Vidjeli smo napredak sa sporazumima o mobilnosti u okviru Berlinskog procesa. Vidjeli smo i deblokadu rada Doma naroda, što znači da se narednih nekoliko sedmica može produktivno iskoristiti za usvajanje zakona", rekao je Soreca.

"Pozivam političke lidere da ne propuste ovu važnu kratkotrajnu priliku i da se fokusiraju na usvajanje neophodnih reformi i uspostavu pregovaračke strukture", zaključio je ambasador Soreca, ponovivši: "Računajte na čvrstu opredijeljenost mene i ljudi u mojem Uredu da Vas nastavimo podržavati u interesu građana BiH."