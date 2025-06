Zemlje regije - Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora - s polica povlače Coca-Colina pića proizvedena u Austriji, zbog sumnje da sadrže komadiće metala.

Povlači se 13 vrsta sokova u plastičnim ambalažama od pola litra s rokom trajanja između 4. februara 2025. i 12. aprila 2025. i kodom "WP", naveli su iz kompanije Coca-Cola HBC Austria GmbH.

Riječ je o sljedećim proizvodima: - Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light); - Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero); - Sprite (Sprite, Sprite Zero) i - MezzoMix.

Bitno je napomenuti da se ova mjera ne odnosi na sokove koji su proizvedeni u zemljama regije, već se povlače samo sokovi proizvedeni u Austriji.

Potrošačima se također savjetuje da izbjegavaju konzumaciju ovih proizvoda, dok se dodatne informacije očekuju od nadležnih inspekcija koje će poduzeti potrebne mjere za zaštitu zdravlja građana.

Coca-Cola već povukla 28 miliona boca

Coca-Cola je prošle sedmice povukla 28 miliona plastičnih boca od pola litra u Austriji zbog mogućnosti da su sadržavale komadiće metala zbog greške u proizvodnji.

To je najveći opoziv robe u Austriji u najmanje 25 godina, rekao je u četvrtak glasnogovornik bečke agencije za tržište Alexander Hengl.