U ovoj godini na području Zeničko-dobojskog kantona, u Bosni i Hercegovini, od bruceloze su oboljele najmanje 23 osobe, podaci su Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Najviše prijavljenih, više od polovine je sa područja Zenice i to 14, iz Visokog imaju prijavljena tri, iz Vareša i Kaknja po dva, te iz Maglaja i Zavidovića po jedan slučaj.

"U cijeloj 2023. godini imali smo prijavljen 61 slučaj oboljelih od bruceloze. I tu je najviše prijavljenih bilo iz Zenice - 28, slijedili su Zavidovići sa 13, Visoko i Kakanj po sedam i Tešanj šest slučajeva. Od domaćih životinja najčešće obolijevaju goveda, svinje, koze, ovce, mačke, psi i sve vrste peradi. Ljudi najčešće obolijevaju zbog upotrebe nedovoljno kuhanog mlijeka ili mliječnog proizvoda ili zbog kontakta sa zaraženom stokom, odnosno sekretima i ekstretima i tkivima zaklane ili ubijene životinje", istakao je dr. Alis Kozica, načelnik Službe za epidemiologiju i higijenu u INZ-u.

Za sprečavanje infekcija kod ljudi vrlo je važno striktno vršiti pasterizaciju - prokuhavanje mlijeka. Radi sprečavanja profesionalnih oboljenja potrebno je koristiti zaštitna sredstva rukavice, maske, gumene čizme, gumene kecelje.

Bruceloza (mediteranska ili malteška groznica) je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Oboljenje spada u zoonoze, bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno.

Postoji više vrsta bruceloza, od "Brucella melitensis" najpatogenije za ljude obolijevaju ovce i koze. Postoje i vrste od kojih obolijevaju goveda, svinje, psi, od njih mogu da se zaraze ljudi, ali teže i rjeđe. Bruceloza je nesporno najvažnija zoonoza na prostoru BiH.

Kako ističu stručnjaci, klinički simptomi bolesti kod životinja su pobačaj, koji je ujedno i najznačajniji simptom, ali i zaostajanje posteljice (Retentia secundina), artritis i bolovi u zglobovima, te Orchitis (upala testisa) kod muških životinja.

Do infekcije čovjeka može doći direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, putem preko termički neobrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda i rjeđe zrakom.

Od posebnog značaja predstavlja rano otkrivanje i neškodljivo uklanjanje zaraženih životinja. Svake godine u Bosni i Hercegovini provodi se program sistematske kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja, koji se ogleda u programu vakcinacije malih preživara i laboratorijskom ispitivanju krvi goveda.

Služba za epizootiologiju Veterinarskog zavoda Zenica u sklopu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je jedna od ovlaštenih laboratorija koja ima odobrenje od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da vrši monitoring zaraznih bolesti na prostoru Federacije BiH. Laboratorije je akreditovana po standardu 17025.

U sklopu godišnjih kontrola monitoringa zdravstvenoga stanja na brucelozu u laboratorijama je do sada ispitano oko 57.000 uzoraka krvi različitih životinjskih vrsta. Najveći broj uzoraka prikupljen je sa prostora Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

U laboratorijama identifikovano i potvrđeno 520 seropozitivnih životinja. Najveći broj pozitivnih životinja činila je populacija malih preživara (ovce i koze) i goveda, a zabilježen je i porast populacije pasa pozitivnih na navedene parametre.

"Ono što mene kao osobu koja se bavi ovom problematikom posebno zabrinjava jeste procentualno povećan broj u zadnjem periodu pasa koji su bili sa pozitivni na brucelozu. Svjedoci da u posljednjem periodu imamo povećan broj pasa bez vlasničkog nadzora u urbanim sredinama za koje ne znamo njihov epizootiološki status, ne znamo porijeklo, ne znamo sa kojeg teritorija dolazi, da li su bili u kontaktu sa oboljelim životinjama i takve životinje su. Ja moram napomenuti jedan projekat koji smo imali upravo kod ove populacije životinja, odnosno kod pasa bez vlasničkog nadzora gdje smo ispitivali parazitološki status i kontaminiranost tla na reonima Grada Zenice gdje smo uzorke uzimali sa različitih dijelova sa školskih igrališta, mjesta ispod mostova itd. gdje smo ustanovili da te vrste životinja su bile zaražene i sa deset različitih vrsta parazita od kojih su čak pet vrsta imali mogućnost da zaraze i ljude i po ljude ostave ozbiljne posljedice po zdravlje, pa čak i trajni invaliditet kao što je slijepilo", istakao je Jasmin Dizdarević, načelnik Službe za epizootiologiju Veterinarskog zavoda u sklopu Instituta.

Prema zvaničnim podacima kantonalne inspekcije, tokom ove godine bilo je pozitivno pet goveda, 47 ovaca, 19 koza, i tri psa.

"Bakterije, uzročnici bruceloze itekako otporne na uslove vanjske sredine, te da mogu da prežive u urinu zaraženih životinja i do četiri dana, u fecesu (izmetu) do nekih deset dana, u puteru do dva mjeseca, u sladoledu čak do pet godina. Brucele su termolabilne bakterije i temperature od sedamdeset stepeni u principu kroz tri do pet minuta uništavaju ovog uzročnika", istakao je Dizdarević.