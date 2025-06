Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, zajedno s britanskom ambasadom u BiH domaćini su konferencije "Žene, mir i sigurnost” koja se u okviru Mreže načelnika generalštabova od 6. do 8. novembra održava u Sarajevu.

Konferencija promoviše Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija UNSCR 1325, usvojenu 2000. godine, koja zastupa rodnu jednakost, poboljšanje statusa i veću zastupljenost žena u institucijama i organizacijama odbrane i sigurnosti, definiranje najboljih metoda za ostvarivanje rodne jednakosti u strukturama oružanih snaga, kao i promoviranje rodne jednakopravnosti u međunarodnim mirovnim operacijama i inicijativama.

Mreža načelnika generalštabova sarađuje s vladama, međunarodnim organizacijama i civilnim društvom kako bi osigurala da se glasovi žena čuju u mirovnim pregovorima i procesima.

U okviru rada Mreže načelnika generalštabova, Bosna i Hercegovina je postala prva država u regionu koja je usvojila Akcioni plan za provedbu Rezolucije UNSCR 1325 i jedna od dvadesetak zemalja u svijetu koje su ga usvojile. MO i OS BiH vode posebnog računa o rodnoj ravnopravnosti unutar svih jedinica, o čemu svjedoči činjenica kako u svim jedinicama do nivoa bataljona postoje kontakt osobe za rodna pitanja.

Zanimanje žena za pristupanje Oružanim snagama BiH u kontinuiranom je porastu. Nakon posljednjeg ovogodišnjeg prijema novih kadrova postotak zastupljenosti žena u OS BiH porastao je na oko 11 posto.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je prije početka konferencije da je BiH među prvim krenula u realizaciju Akcionog plana za provedbu rezolucije i donijela određene zakonske i podzakonske akte.

“Zakon o jednakosti spolova i zakon o nediskriminaciji su usvojeni, kao i mnogi podzakonski akti koji štite žene i koji garantuju ravnopravnost spolova. Nediskriminacija i ravnopravnost su osnova svakog demokratskog društva. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i žene u Oružanim snagama, sa ponosom mogu da kažem da u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine već smo dostigli preko 10 posto zastupljenosti žena unutar Oružanih snaga i tu smo ispred mnogih država koje imaju daleko dužu demokratsku tradiciju”, rekao je Helez.

Dodao je da žene u Oružanim snagama BiH ravnopravno učestvuju u međunarodnim misijama u kojima su uvijek izvršavale sve zadatke potpuno jednako kao i pripadnici muškog spola.

Vice-maršal ratnog zrakoplovstva Ujedinjenog kraljevstva Mick Smeath kazao je da su Velika Britanija i BiH partneri već dugi niz godina i da nastoje unaprijediti agendu koja se tiče uloge žena, uloga mira i sigurnosti.

“U našem ministarstvu odbrane uvidjeli smo da moramo donijeti određene promjene kako bismo napravili pomake u ovom smislu. Prije svega, to se odnosi na regrutovanje, zatim na određene pomake, a isto tako i za davanje pozicija ženama u donošenju odluka. Danas smo svjedoci da se vodi rat na Bliskom istoku, zatim u Ukrajini i ovo potiče ova globalna pitanja. Ovo je kritičan trenutak da govorimo o sigurnosti žena i djevojaka širom svijeta. Važno je reći na koji način prolaze kroz sve ove sukobe žene i djevojke u svim ratnim sukobima i da se njihovi glasovi moraju čuti”, kazao je Smeath.

Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general-pukovnik Gojko Knežević kazao je da je 2019. godine zastupljenost žena u sistemu odbrane bila ispod sedam posto.

“Danas, nakon pet godina, kada realizujemo drugu konferenciju Mreže načelnika generalštabova ‘Žene, mir i bezbjednost’ zastupljenost žena u sistemu odbrane je blizu 11 posto. To je faktički standard modernih vojski koji je već dostignut i u ovih pet godina je urađeno jako puno, a trebalo bi puno vremena da se elaborira sve to što je urađeno. Međutim, ne mislimo da smo završili ono što treba da se uradi, jer je to živ proces, neprekidan, na kojem je potrebno raditi i u budućem periodu”, kazao je Knežević.

Trodnevna konferencija koja se održava u Domu OS BiH u Sarajevu obuhvatiće više različitih panela koji će biti usmjereni na jačanje uloge žene u sistemima odbrane i sigurnosti, zajednicama pogođenim konfliktima, promoviranje njihovog ućešća u donošenju odluka i zaštiti ženskih prava tokom sukoba.

Ciljevi konferencije su da se kroz Mrežu načelnika generalštabova analizira trenutno stanje po pitanju rodne ravnopravnosti u vrijeme velikih izazova, te da na osnovu najboljih praksi zemalja članica Mreže, donesemo zaključke o daljem unapređenju ove oblasti unutar OS BiH.