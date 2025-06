Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati "Srbija" sa premijerom Češke Petrom Fialom koji boravi u zvaničnoj posjeti Beogradu, javlja Anadolu.

Nakon sastanka Vučića i Fiale održan je plenarni sastanak delegacija predvođenih predsjednikom Srbije i premijerom Češke.

Vučić je nakon sastanaka rekao da je s češkim premijerom razgovarao o aktuelnim dešavanjima u svijetu, Evropi i regionu, evropskom putu Srbije, kao i o bilateralnim odnosima i ekonomskoj saradnji.

"Želim da vas obavijestim da smo gotovo desetostruko povećali izvoz u Češku u posljednjih 12 godina. Dakle, sa 100 i nešto miliona, mi smo prešli danas 1,1 milijardu eura izvoza u Češku. Sad nam se i uvoz povećao, ove godine u prvih devet mjeseci uvoz je veći za 4,7 odsto, izvoz za 10,7 odsto i vjerujem da ćemo nastaviti tim putem", rekao je Vučić.

Premijer Češke kazao je da je njegova zemlja posvećena da sa Srbijom produbi saradnju u novim oblastima.

"Naše kompanije su uspješne i sarađuju u važnim i strateškim oblastima kao što su administracija, telekomunikacije, farmacija, energetika i odbrana", rekao je Fiala, dodavši da Srbija ima veliki potencijal.

Fiala je naveo da dvije zemlje imaju zajedničke izazove i da žele biti strateški nezavisni u odnosu na druge države i kontinente.

"Ako to želimo moramo da iskoristimo bogatstvo koje imamo. Češka i Srbija imaju ogromne zalihe litijuma i želimo da ga iskoristimo, da stvorimo kompletan lanac sa dodanom vrijednošću, od baterije do finalnog proizvoda", rekao je Fiala i dodao da je za Češku ogroman izazov promjena energetske politike.

Istakao je da Češka podržava put Srbije u EU i da "zemlje Zapadnog Balkana ne mogu ostati pred vratima".

Dvojica lidera razgovarali su i o posljednjim događajima, izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o situaciji u Evropi.

"Izrazio sam uvjerenje da će se tradicionalno dobri češko-američki odnosi i dalje razvijati. Što se tiče Evrope, već sam više puta rekao, uvjeren sam u to da se ona mora više brinuti o svojoj bezbjednosti, da prihvati odgovornost i ne možemo stalno da se uzdamo da će sve probleme umjesto nas riješiti SAD", naglasio je Fiala.

Vučić je ocijenio da Srbija ima dobre odnose s Donaldom Trumpom i njegovim okruženjem.

"Vjerujem da će moći bolje da se čuje glas Srbije, da će nas ti ljudi saslušati. Sa njima smo sačuvali prijateljske odnose i kada su izgubili mandat, i to je nešto povoljnija situacija za nas. Za ljude koji očekuju tektonske promjene u američkom odnosu prema Srbiji, siguran sam da ih neće biti. Za mene je važno i vrlo prihvatljivo to što je Donald Trump poslovni čovjek ii to je važno za našu zemlju, za sve one koji rade sa SAD-om i vjerujem da će naši bilateralni odnosi biti još bolji", kazao je Vučić.

Izrazio je uvjerenje da će novoizabrani američki predsjednik Trump tražiti i ponuditi rješenje za rješavanje sukoba u Ukrajini.

"Vjerujem da riječ 'mir' neće biti više tako omražena širom svijeta", kazao je Vučić i dodao:

"U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi i pitanje je hoće li i želi li neko u Rusiji da to u ovom trenutku zustavlja. Ja mislim da je to interes svih strana, ne samo ukrajinski, da se što prije sklopi nekakvo primirje i bilo kakav mir, i to je u interesu svih nas."

U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Vlade Češke Petra Fiale danas je u Palati "Srbija" razmijenjen Memorandum o razumijevanju između Ministarstva privrede Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Češke.