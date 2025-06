Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava u petak je saopćio da su gotovo 70 posto ubijenih u izraelskim napadima u Gazi žene i djeca.

Objavili su da je to "sistematsko kršenje temeljnih principa međunarodnog humanitarnog prava".

Ured je objavio brojke u izvještaju od 32 stranice, koji pokriva šestomjesečni period od novembra 2023. do aprila 2024.

Navedeno je da je ured provjeravao lične podatke ubijenih u napadima u Gazi, granatiranju i drugim neprijateljstvima.

Objavljeno je da su 70 posto ubijenih žene i djeca što ukazuje na sistematsko kršenje osnovnih principa međunarodnog humanitarnog prava, uključujući razlikovanje i proporcionalnost.

Nastavak ovih napada, ubijajući ravnomjerno cijelo stanovništvo, "pokazuje očiglednu ravnodušnost prema smrti civila i utjecaju odabranih sredstava i metoda ratovanja", saopćeno je.

"Od suštinskog je značaja da postoji dužno računanje u pogledu navoda o ozbiljnim kršenjima međunarodnog prava od strane kredibilnih i nepristrasnih pravosudnih organa i da se u međuvremenu prikupe i sačuvaju sve relevantne informacije i dokazi", rekao je Volker Turk, šef UN-a za ljudska prava.

Prema detaljnoj analizi, oko 80 posto žrtava ubijeno je u stambenim zgradama ili sličnim stambenim objektima, od čega su 44 posto djeca i 26 posto žene.

Visok broj smrtnih slučajeva po napadu uglavnom je rezultat izraelske upotrebe oružja sa širokim dejstvima u gusto naseljenim područjima, saopćeno je.

Najzastupljenija od verifikovanih smrtnih slučajeva bila su djeca od pet do devet godina, od deset do 14 godina, te bebe i djeca do četiri godine.

Najmlađa žrtva čija je smrt potvrđena je beba stara jedan dan, a najstarija je žena od 97 godina.

"Naše praćenje ukazuje da je ovaj nezapamćeni nivo ubijanja i ranjavanja civila direktna posljedica nepoštovanja temeljnih principa međunarodnog humanitarnog prava – principa razlikovanja, proporcionalnosti i mjera opreza u napadu", rekao je Turk.

Pozvao je da se nasilje mora odmah zaustaviti, taoci i oni koji su proizvoljno zadržani moraju biti oslobođeni, a fokus mora biti dostava humanitarne pomoći u Gazu.

Izrael je u Gazi ubio više od 43.000 ljudi od napada palestinske grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine. Svi napori za trajni prekid vatre do sada su propali.