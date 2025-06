Sigurno ste čuli za plan rasta za Zapadni Balkan. Da, to su one silne milijarde koje Evropska komisija daje za ovih šest zemalja, ukoliko one usvoje paket reformskih agenda, pošalju ga Evropskoj komisiji, a ona ga prihvati.

Upravo to se desilo nedavno. Evropska komisija je odobrila reformske agende Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije nakon pozitivnog mišljenja država članica EU. I ove zemlje sada očekuju isplatu prve tranše. Među njima nije Bosna i Hercegovina i sve ukazuje na to da je prva tranša u iznosu od 70 miliona eura – izgubljena.

Zbog čega?

Generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Koopman izjavio je da je BiH postigla dobar napredak te da postoji nacrt agende koji je prilično napredan, ali da ključne stvari moraju biti usaglašene.

Prva je usklađivanje viznog programa BiH s Evropskom unijom. Druga dva problema su dogovor o Ustavnom sudu BiH te rješavanje pitanja vezanih za sud i otklanjanje entitetskog veta u Vijeću za državnu pomoć.

Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura i isplaćivat će se dva puta godišnje do 2027. godine. Prema planu, upravo je Bosni i Hercegovini predviđen najveći budžet.

Evo kako izgledaju brojke za sve zemlje:

BiH: 1,85 milijardi eura

Srbija: 1,58 milijardi eura

Albanija: 922,1 milion eura

Kosovo: 882,6 miliona eura

Sj. Makedonija: 750,4 miliona eura

Crna Gora: 383,5 miliona eura

Šta će se desiti dalje?

Moguće je više scenarija. Jedan od njih je isključivanje Bosne i Hercegovine iz prve tranše, što je i najvjerovatniji ishod.

U slučaju da se ne ispune uvjeti iz reformske agende, postoji mogućnost da se iznos namijenjen BiH preraspodijeli među ostalim zemljama u narednim godinama.

Hoće li bh. lideri na kraju ipak poslati agendu koja neće biti odbijena ili će s druge strane građani Bosne i Hercegovine ostati uskraćeni za veoma bitne projekte, bit će poznato vrlo brzo.