Natalija Saprunova, koja je osvojila nagradu na 10. Istanbul Photo Awards u kategoriji "Svakodnevni život", ovo takmičenje naziva značajnim predstavljanjem globalnih borbi i svakodnevnog života.

“Na Istanbul Photo Awards postoji mnogo kategorija. To je veoma velika zastupljenost vijesti i svakodnevnog života ali i borbi u svijetu”, rekla je Saprunova za agenciju Anadolu na otvaranju izložbe u Briselu.

Saprunova, koja je i 2022. godine osvojila prvu nagradu u istoj kategoriji, izrazila je posebnu ljubav prema fotografiji.

Također nije krila sreću što je i po drugi put osvojila nagradu sa serijom fotografija "Moja snježna krava". Ove fotografije pokazuju otpornost Evdakije, uzgajivačice krava u malom naselju Ojmjakon, u Jakutiji na ruskom Dalekom istoku, poznatom kao najhladnije naseljeno selo na svijetu.

“Kada pogledam ove fotografije, osjećam veoma snažan karakter Evdakije”, rekla je Saprunova, dodajući da je impresionirana hrabrošću i odlučnošću žene da vrati ovu vrstu krava, koja je u sovjetsko vrijeme zamijenjena drugom rasom koja nije otporna na izrazito hladnu klimu.

Izrazila je nadu da će njene fotografije inspirisati druge ljude u svijetu.

“Voljela bih da ljudi slijede ovaj primjer kako bi radili neke stvari u životu i da slijede svoj san, uprkos svim vrstama preprekama”, dodala je.

Saprunova je istakla da, iako njene fotografije pokazuju izoliranost od svijeta i teške životne uvjete, one takođe naglašavaju otpornost.

"Voljela bih da ljudi to vide i odluče da prevaziđu lične borbe u životu i slijede ovaj primjer i prenesu ga u svakodnevni život“, rekla je.

Nagrada žirija

Izrazila je zadovoljstvo i sreću zbog osvojene nagrade na Istanbul Photo Awards.

"Ovo je za mene veoma važna nagrada. Kada sam saznala da sam ponovo osvojila nagradu, to mi je bilo kao veoma snažna poruka ohrabrenja da me je prepoznao veoma uvaženi žiri. Za mene je veoma važno da žiri cijeni moj rad i ovo me takođe ohrabruje da nastavim sa daljim radom”, rekla je Saprunova.

Također je istakla da učešće u takmičenjima znači isto koliko i pričanje priča, dodajući da se prijavila na takmičenje ne samo da bi pobijedila, već zato što svako takmičenje vidi kao priliku da dodatno usavrši vještine donošenja neke priče.

Poručila je na kraju mladima da se s istim ciljem i motivom prijavljuju na takmičenja za fotografiju.

Treća izložba fotografija

U Briselu, glavnom gradu Belgije, 4. novembra otvorena je treća izložba fotografija sa jubilarnog desetog izdanja Istanbul Photo Awards, međunarodnog takmičenja u organizaciji agencije Anadolu.

Izložbu čine radovi svih fotografa koji su nagrađeni na ovogodišnjem takmičenju.

Posjetioci na izložbi mogu vidjeti fotografije sa globalne scene i na različite teme od izraelskih napada u Palestini do zemljotresa u Turkiye nazvanog “katastrofa stoljeća“, od meksičkih kriminalnih organizacija do izbjegličkih kampova u Afganistanu, od upotrebe plastike u Nigeriji do staništa slonova pretvorenih u deponije smeća na Šri Lanki, od svjetskog prvenstva u plivanju u Japanu do teniskog turnira u Wimbledonu, od diskriminacije u Indiji do migranta koji su izgubili živote u vodama Španiji.

Ove godine je na takmičenje pristiglo više od 20.000 fotografija za pojedinačne i serijske fotografije iz oblasti vijesti, sporta, životne sredine, portreta i svakodnevnog života. Ukupno 32 fotografa osvojila su nagrade u ukupno deset kategorija.

Izložba je naišla na veliko interesovanje od prvih sati otvaranja.

Ovogodišnje takmičenje podržali su sponzori i Turkcell kao komunikacijski sponzor, Sony kao sponzor nagrade, Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) kao međunarodni sponzor događaja i Turkish Airlines (THY) kao sponzorska avio kompanija.

Informacije o nagrađenim fotografijama možete pronaći na stranici "istanbulphotoawards.com".

Izložba će biti otvorena za posjetioce u galeriji SR u briselskom Sablonu sve do 18. novembra.