Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas u Sarajevu s Ianom Borgom, predsjedavajućim Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), zamjenikom premijera i ministrom vanjskih i evropskih poslova i trgovine Malte koji je poručio da će OSCE nastaviti pružati podršku BiH.

Konaković je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka istakao da je današnja posjeta u izazovnim vremenima za BiH značajna i ohrabrujuća.

"Mi imamo sada dvije jasne slike. Na jednoj strani velike prilike koje se pružaju zbog korektnog odnosa Evropske unije prema BiH prilike da kroz plan rasta unaprijedimo, ojačamo našu ekonomiju, naše tržište napravimo još atraktivnijim i time privučemo investitore i u konačnici na takav način zadržimo mlade ljude da ostanu u svojoj zemlji. A na drugoj strani postoje prijetnje koje su zbog lošeg i malignog uticaja nekih ljudi iz zemalja kojima nije stalo do razvoja BiH, usložile ili usporile naš evropski put", kazao je Konaković.

Prema njegovim riječima, izazovi da odblokiraju evropski put stoje pred njima, a nada se da će bh. lideri biti svjesni prilike koju donosi priča o Planu rasta i o evropskim integracijama u kojima su nakon dugo vremena širom otvorena vrata za punopravno članstvo BiH.

Dodao je da su razgovarali i "o agresiji na Ukrajinu u kojoj BiH snažno podržava borbu ukrajinskog naroda za slobodu" te izrazio nadu da će se ratna dešavanja što prije zaustaviti, da će se dijalogom početi tražiti rješenja koja zadovoljavaju interese, prije svega, ukrajinskog naroda.

"Na takav način BiH može biti jedan od primjera kako u kompleksnim i teškim političkim okolnostima stvari ipak jesu moguće. Podsjetiću vas da ste u zemlji koja je nakon agresije 90-tih godina uspostavila svoje institucije, štiti i čuva svoje granice, razvija svoju ekonomiju, a unutar nje često mi koji smo do jučer pucali jedne na druge, sjedimo i tražimo rješenja kako bismo obezbijedili budućnost ovoj zemlji. Neka to bude primjer i drugim dijelovima svijeta iz kojih ovih mjeseci i dana i godina, nažalost, gledamo neke krvave slike kako bi eventualno u našim iskustvima potražili put za smirivanje ratnih tenzija širom svijeta i traženje, nije to lako, teških, kompromisnih rješenja, ali je puno lakše nego provoditi dane u ovim ratnim okolnostima", dodao je Konaković.

Borg je kazao da je današnja posjeta potvrda trajnog i snažnog partnerstva s BiH u cilju većeg prosperiteta i stabilnosti.

Na početku je izrazio saučešća porodicama stradalih u nedavnim poplavama u BiH te je dodao da je "ganut njihovom hrabrošću i snagom".

"Oporavak od takvih katastrofa nikada nije ni brz ni lagan. Ali sam uvjeren da ćemo zajedničkim zalaganjem lokalnih i nacionalnih organa, građanskog društva i međunarodne zajednice uspjeti obnoviti i ponovno izgraditi ono što je oštećeno ili uništeno", rekao je Borg.

Dodao je da je važno izgraditi jače društvo i položiti temelje koji će moći spriječiti da prirodni rizici u budućnosti ne prerastu u katastrofe.

"Naša misija u ovoj zemlji spremna je pružiti podršku nadležnim organima na svim nivoima vlasti da ostvare taj cilj", rekao je Borg.

Dodao je da je svjestan činjenice da je politička situacija u ovoj zemlji puna izazova te da je Malta, kao predsjedavajuća OSCE-om odlučna raditi s partnerima.

"Pozivam sve političke lidere da prestanu pribjegavati narativima podjela i pomognu u stvaranju istinski konstruktivne atmosfere koja će voditi u ostvarenje konkretnog napretka za sve građane zemlji", kazao je Borg, dodajući da jačanje stabilnosti, prosperiteta i prilika za rad ostaju najvažniji prioriteti za sve.

Dodao je da je vidljiv napredak BiH na EU putu te da kompromis među donosiocima odluka i liderima zajednica ima presudnu važnost.

"Ovo je znak odgovornog rukovođenja i jasne vizije usmjerene ka budućnosti, a ne ka prošlosti. Taj pristup potreban je za efikasno rješavanje problema u ključnim područjima poput jačanja dobrog upravljanja, vladavine zakona s punim opredjeljenjem za borbu protiv korupcije", kazao je Borg.

Dodao je da je OSCE spreman zalagati se za politike koje u prvi plan stavljaju ravnopravnost i pravdu za sve.

"Sa sveobuhvatnim instrumentima koji nam stoje na raspolaganju i decenijama iskustva, OSCE je u potpunosti spreman produbljivati svoj angažman, nastaviti raditi na temeljima ranije ostvarenih rezultata i nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti", poručio je Borg.