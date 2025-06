Vlada Izraela aktivno i namjerno potkopava institucije Ujedinjenih naroda, rekla je Tanja Fajon, potpredsjednica Vlade Slovenije i ministrica vanjskih i evropskih poslova.

Fajon je ovo rekla govoreći o odnosu Slovenije prema Izraelu i Palestini u svjetlu ratnih sukoba na Bliskom istoku.

"Među prvima sam koja se zalaže za embargo na izvoz oružja u Izrael", istakla je Fajon u intervjuu za RTV Slovenija.

Naglasila je da se preispituju i pravne mogućnosti za zabranu uvoza proizvoda iz ilegalnih izraelskih naselja.

"Vrlo je evidentno da Vlada Izraela aktivno i namjerno potkopava institucije Ujedinjenih naroda, počevši od agencije UNRWA, proglašenja generalnog sekretara Ujedinjenih naroda personom non grata, te nepoštivanja rezolucija i presude sudova. U septembru u New Yorku, kada je zasjedala Generalna skupština, pod predsjedavanjem Lige arapskih država, gdje smo donijeli odluku o uspostavi globalnog saveza za dvodržavno rješenje. To je bila vrlo jasna poruka. Mnoge zemlje su se pridružile ovoj inicijativi jer druge alternative u ovom trenutku nema. Prvi sastanak bit će u Rijadu, sljedeći će biti u Briselu i dalje. Sloveniju sam stavila među zemlje domaćine kada mi dođemo na red, nadam se što prije nakon Norveške", rekla je Fajon.

Istakla je kako mjesecima ponavlja isto.

"Mjesecima govorim da Izrael krši međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih naroda ubijajući civile. U Gazi je ubijeno više od 41.000 civila. Gaza je najcrnje poprište žrtava od Drugog svjetskog rata. I tu se slovenska pozicija cijeni, dosljedna je i snažno prepoznaje. Nemamo dvostruke standarde, ne kritikuju nas da imamo dvostruke standarde, ali smo vrlo cijenjeni u Vijeću sigurnosti i u Ujedinjenim narodima upravo zato što smo predani onome što govorimo. Dakle, kada je riječ o napadima Izraela na južni Libanon, vrlo smo jasno osudili izraelske snage, uključujući napade na snage UNIFIL-a i širenje kopnene operacije, od samog početka", naglasila je Fajon.

Istovremeno, kaže, pozivaju i Hezbollah i IDF da zaustave sukobe.

"Donirali smo značajnu pomoć Libanonu, prvih 500.000 eura putem ITF-a (humanitarna, neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security, prije poznata kao International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance - Međunarodni fond za razminiranje i pomoć žrtvama mina, koju vodi vlada Republike Slovenije osnovana 1998, op.a.), a sada još milion eura na donatorskoj konferenciji u Parizu. U stalnom sam kontaktu sa svojim kolegom, libanonskim ministrom vanjskih poslova, o tome što još možemo učiniti. U ovom trenutku svima je jasno da primirje mora biti osigurano. Uvijek želim biti umjereni optimist, s obzirom da su ponovno u toku pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha. Mir je trenutno ključan, više od milion ljudi je raseljeno, ogroman broj ljudi također bježi u Siriju, a ako se sukob proširi, imat ćemo veliki problem i na našem tlu", istakla je Fajon.