Na sjednici Vlade bosasnkohercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) u utorak usvojen je Nacrt zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH što je prvi korak i ključni uslov za sve druge korake u fiskalnoj reformi, izjavio je Nermin Nikšić, premijer FBiH.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade rekao je da su vidjeli kroz isplate finansijske pomoći radnicima da ne postoji baš tako neki širok konsenzus i spremnost za odricanje, zbog čega ne vjeruje da bi rezultat smanjivanja doprinosa polučio takav neki spektakularan broj novozaposlenih u FBiH.

“Dakle, sa zakonom o fiskalizaciji plan je da se razmatra 27. ovog mjeseca na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, naravno poslije toga na Domu naroda, poslije toga jedan kraći rok za javnu raspravu kako bi ga okončali u ovoj godini. To je zakon koji je uglavnom vezan za te stručne postupke stvaranja platforme za online fiskalizaciju, fiskalizaciju u realnom vremenu”, rekao je Nikšić, navodeći da im je želja da usvoje zakon do kraja godine i da stupi na snagu u sljedećoj godini i da u najkraćem mogućem roku stvorimo pretpostavke da se implementira platforma i da počne primjena zakona.

Istakao je da će pratiti razvoj situacije, prihode u budžetu i na osnovu toga donositi odluku koja će im omogućiti da donesu zakon o izmjenama Zakona o doprinosima za dodatno rasterećenje poslodavaca i bolji materijalni status radnika.

Kao druga tačka razmatran je zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji će takođe ići u proceduru, u parlament, u skraćenom postupku gdje u odnosu na Zakon o radu i stečena radnička prava uvode kao neoporezivu kategoriju radni učinak radnika.

“Usvajanje tog zakona će nam stvoriti pretpostavke da do kraja godine donesemo uredbu o obaveznim minimalnim primanjima radnika u FBiH kojom ćemo zaštititi praktično one radnike, nekih 270.000 radnika u FBiH koji prema podacima Poreske uprave, imaju primanja manja od 1.000 KM. Stvoriti pretpostavke da zajedno sa toplim obrokom i drugim primanjima imaju veća primanja od onih koja bi bila u planiranom zakonu o minimalnoj plati koji će čekati realizaciju zakona o fiskalizaciji i na taj način omogućili poslodavcima da isplaćuju radnicima bolju podršku, a da imaju, kad to preračunamo, manje doprinose od onih koji bi bili kad bi išli u radikalnu reformu od 28,5 posto. Dakle, kad bi to uradili prema onome što smo projektovali, poslodavac bi plaćao doprinose na nekoj osnovi od 26,8 posto”, kazao je Nikšić.

Naglasio je da je donesena Uredbu o isplati jednokratne pomoći penzionerima koja neće čekati rebalans budžeta nego će ići u najkraćem mogućem roku.

“Nećemo čekati da isplatu novembarske penzije koja ide u decembru mjesecu nego u toku ovog mjeseca. Naravno, i taj dio iziskuje nova dodatna sredstva nekih 37 miliona KM koja smo ostvarili preraspodjelom unutar budžetskih korisnika smo ostvarili.

Osim uredbe donesen je i Zaključak koji obavezuje Federalni zavod PIO/MIO da naredne sedmice krene u realizaciju isplate.

Ministar finansija FBiH Toni Kraljević rekao je da je postojeći sistem fiskalizacije baziran je na Zakonu fiskalnim sistema iz 2009. godine, koji implementira od 2010, 2011. godine.

“I kad sad okrenemo se unazad, protokom ovih 15 godina možete zamisliti u tehničko-tehnološkom smislu, u evoluiranju, razvoju informacijskih tehnologija i digitalnom poslovanju koliko je postojeći pravni okvir postao tijesan i kompatibilan sa svim tim tehnološkim iskoracima. Tako da se sama po sebi nametnula i ispriotizirala reforma fiskalizacije”, rekao je Kraljević i dodao da je fiskalna reforma najsloženija reforma u svakoj državi, a današnje odluke su prva faza u tom procesu.

Prema njegovim riječima jedan od ciljeva je suzbijanje utaje poreza, suzbijanje nelojalne konkurencije, te edukativna komponenta odnosno podizanje svijesti o važnosti preuzimanja računa

“Znači moderniziranje poreskog sustava i ono što je jako bitno napomenuti kroz implementaciju ovog zakona, on će omogućiti u potpunosti elektronsko evidentiranje podataka, što znači i donosi jedan novum, a on se zove centralna platforma za fiskalizaciju, kojom upravlja Porezna uprava”, rekao je on i dodao da je krajnji cilj i poboljšanje naplate javnih prihoda.

Vojin Mijatović, ministar razvoja, preduzetništva i obrta FBiH rekao je kada se usvoje izmjene i dopune Zakon o dohotku FBiH i donese uredba, iako minimalna plata neće biti 1.000KM, ni jedan poslodavac neće moći da isplati radniku manje od 1.200 KM.