Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP29) da je stanje u kojem se nalazi planeta Zemlja zabrinjavajuće.

"Ubrzane klimatske promjene su posljedica neodgovornog čovjekovog djelovanja. Industrijalizacijom Zemlje čovjek je ugrozio prirodu, te tako ugrozio i sam sebe. Put kojim se trenutno kreće naša civilizacija vodi u katastrofu. Jedan od ključnih problema današnjice je potpuna erozija morala. Svjedoci smo da neke velike države propovijedaju raj, a prakticiraju pakao. Zbog takve politike stradaju i ljudi i priroda", kazao je Bećirović.

Dodao je da je jedna od najvećih prepreka u borbi protiv klimatske krize državni egoizam.

"Nažalost, određene zemlje smatraju da ovo nije kritično pitanje za sadašnju generaciju i odlažu njegovo rješavanje na buduće generacije. Ovaj način razmišljanja je duboko pogrešan. Izazovi su različiti za svaku od naših zemalja, ali cilj je zajednički. U borbi s klimatskom krizom budimo na istoj strani", kazao je Bećirović.

Istakao je da rastuća klimatska kriza traži promjene u sistemu vrijednosti te da je za ublažavanje klimatske krize potrebno, između ostalog, fokusirati se na: odgovornije politike koje promoviraju zaštitu prirode; poboljšanje standarda zelenog finansiranja; jačanje klimatske diplomatije; obrazovne programe koji će poticati klimatske inovacije; i osnaživanje nove generacije klimatskih lidera.

Poručio je da je Bosna i Hercegovina odlučna da doprinese smanjenju emisija stakleničkih gasova, postigne klimatsku neutralnost, izvrši energetsku tranziciju i doprinese implementaciji Pariskog klimatskog sporazuma.

"Bosna i Hercegovina aktivno radi na usvajanju Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Dokument definira strateško opredjeljenje Bosne i Hercegovine u procesu dekarbonizacije energetskog sektora do 2030, s jasnim horizontom do 2050. godine. Na kraju, ne zaboravimo, Zemlja ne pripada čovjeku, već čovjek pripada Zemlji. Nastavimo našu borbu protiv klimatskih promjena. To je borba za našu budućnost", poručio je Bećirović.