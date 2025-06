Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump najavio je u utorak stvaranje nove savjetodavne grupe, Odjela za vladinu efikasnost (DOGE), imenovavši tehnološkog milijardera Elona Muska i biotehnološkog poduzetnika i bivšeg republikanskog predsjedničkog kandidata Viveka Ramaswamyja za suvoditelje.

Iako ovaj potez ima za cilj poboljšanje efikasnosti unutar američke vlade, on je izazvao pitanja u Kini, gdje bi Muskove duboke poslovne veze i Ramaswamyjev uporni antikineski stav mogli utjecati na američko-kineske odnose.

Musk, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, dugo je bio viđen kao prijatelj Kine, a Tesline operacije u Šangaju su centralne za njegovu poslovnu strategiju. Njegova sposobnost da se kreće političkim pejzažima i u SAD-u i u Kini omogućila mu je da održi uspješne poduhvate na jednom od najkonkurentnijih svjetskih tržišta.

Njegova nova uloga u DOGE-u u dolazećoj Trumpovoj administraciji izazvala je zabrinutost u nekim krugovima zbog Muskove sposobnosti da upravlja rastućim tenzijama između Washingtona i Pekinga.

Međutim, Mike Liu, potpredsjednik Centra za Kinu i globalizaciju (CCG), think tanka sa sjedištem u Pekingu, umanjuje značaj ove mogućnosti, navodeći Muskove jake veze u Kini i njegovu vještinu u balansiranju američkih i kineskih interesa.

“Elon je dobro povezan s mnogim starijim ljudima u Kini... Mislim da kineska strana neće imati problema s tim”, kaže on za TRT World.

Ipak, Liu priznaje da bi tenzije mogle nastati na američkoj strani, gdje bi se Muskova nova uloga mogla smatrati sukobom interesa s obzirom na njegove poslovne odnose u Kini.

Posljednjih godina, SAD je više kineskih subjekata i pojedinaca stavio na crnu listu kao "strane agente" ili "prijetnje nacionalnoj sigurnosti", navodeći njihove navodne veze s kineskom vladom. Peking je osudio ove akcije, optužujući SAD da "pretjeruje" s nacionalnom sigurnosti kako bi poremetio normalne trgovinske i ekonomske veze.

Stvar interesa

Teslina Gigafabrika u Šangaju je od vitalnog značaja za njeno globalno poslovanje, a Musk je često hvalio efikasnost Kine u rastu sektora električnih vozila (EV).

U isto vrijeme, SAD nastavlja ciljati kineske tehnološke firme kao što su Huawei i ByteDance.

Josef Gregory Mahoney, profesor politike i međunarodnih odnosa na East China Normal University sa sjedištem u Šangaju, kaže za TRT World da Kina možda neće ozbiljno shvatiti Elonovu novu "zvaničnu" ulogu.

„Jednostavno učešće u ovakvoj vladinoj inicijativi zapravo ne znači da je on vladin službenik… recimo u rangu sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost ili državnim sekretarom“, zaključio je on.

“S obzirom na to da je Musk jednom podržao propalu kriptovalutu dogecoin, nisam siguran koliko ozbiljno možemo shvatiti radnu grupu pod nazivom DOGE.”

Izraz "DOGE" potječe od italijanske riječi "doge", koja se, kako je definirano Cambridgeovim rječnikom, odnosi na najvišeg vladinog dužnosnika u rimskim gradovima-državama poput Venecije i Genove tokom renesanse.

Most ili povratni kanal?

Uprkos Muskovim poslovnim vezama s Kinom, kineski analitičari vjeruju da njegova uloga u Trumpovoj administraciji neće značajno promijeniti odnose između SAD-a i Kine.

Prema Liuu, Muskov glavni zadatak će biti da pojednostavi operacije američke vlade, a ne da posreduje između dvije supersile.

"Elonova uloga u administraciji je da počisti nered u birokratskim sistemima i smanji troškove", kaže on. "Mislim da on neće biti most između Kine i SAD-a."

Mahoney se slaže, ističući da će Muskov utjecaj biti ograničen kada je u pitanju vanjska politika. "Musk bi mogao biti pozadinski kanal za dijalog, ali će njegov uticaj na politiku SAD-a vjerovatno biti ograničen."

Izvještaji pokazuju da Trump svoju administraciju popunjava osobama poznatim po svojim tvrdokornim stavovima o Kini, signalizirajući čvrst stav o pitanjima koja se kreću od nacionalne sigurnosti do trgovine.

Liu napominje da će "jastrebovi" elementi kao što je Marko Rubio, Trumpov izbor za američkog državnog sekretara, i dalje imati više riječi u upravljanju američkom politikom prema Kini, Musk "može pomoći kada obje strane nađu u zastoju".

"Ne bih očekivao da će SAD biti blaga prema Kini kada su u pitanju trgovinski pregovori i sankcije", kaže on.

Mahoney vjeruje da će Kina ipak budno paziti na Muska, čiji su rezultati često bili nepredvidivi. On ukazuje na Muskov nagli odlazak iz savjetodavnih grupa Bijele kuće 2017. zbog neslaganja s Trumpom o klimatskoj politici i imigraciji, da bi se kasnije pomirio s njim prije izbora 2024. godine.

“Teško je tačno znati kako bi Musk mogao djelovati”, kaže on.

Elon, Vivek i EV faktor

Kinesko tržište električnih vozila koje se brzo razvija moglo bi promijeniti dinamiku Muskovih odnosa s Kinom, kaže Mahoney.

On napominje da bi s domaćim igračima poput BYD-a i NIO-a koji nude visokokvalitetna, jeftina električna vozila, Musk mogao primijetiti da se njegov utjecaj u Kini smanjuje, posebno ako se tenzije između SAD-a i Kine nastave.

„Tesla ne uspijeva da se efikasno takmiči s kineskim EV... Kineska EV ne samo da su bolja, već imaju i bolji kvalitet i niže cijene“, objašnjava Mahoni.

SAD je nedavno uveo politike koje ciljaju na rastući kineski sektor električnih vozila, navodeći "prekapacitet" kao primarnu brigu. Ove politike uključuju oštra povećanja carina od 100 posto na uvoz kineskih električnih vozila i osnovnih komponenti poput litij-jonskih baterija i trajnih magneta.

Kako Kina smanjuje svoje oslanjanje na strane kompanije za naprednu tehnologiju, Muskovi poslovni interesi bi mogli biti manje usklađeni s ciljevima Pekinga.

Muskov kovođa DOGE-a Ramaswamy, koji je zauzeo čvrst stav protiv Kine, mogao bi dodatno zakomplikovati poziciju direktora Tesle.

Liu, međutim, tvrdi da, iako njih dvojica mogu imati različite poglede na Kinu, njihov glavni fokus će vjerovatno biti unutrašnja politika.

“Sa Elonom i Vivekom na mjestu, oni bi mogli imati određeni utjecaj na američku regulatornu politiku u EV i novim tehnološkim područjima,” kaže Liu. “To bi moglo baciti malo svjetla na promoviranje multilateralne saradnje u tehnološkim inovacijama.”

Mahoney, međutim, vjeruje da Muskova uloga u administraciji neće promijeniti širu putanju američke politike prema Kini. “Trump ima rekord u pokušajima da akumulira snagu... možda priprema teren da to ponovo učini (s Muskovim imenovanjem u DOGE-u).”