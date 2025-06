Rusija je u četvrtak objavila da Moskva "nema iluzija" o promjeni američke politike pod novim predsjednikom Donaldom Trumpom, ističući da bi jedini pomak mogao biti moguć u dijalogu.

"Uvjeravam vas da nemamo iluzije o novoizabranom predsjedniku ili novom Kongresu koji je sada pod kontrolom republikanaca", rekao je Genadij Gatilov, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama (UN) u Ženevi, na brifingu za novinare.

On je dodao da, bez obzira na promjene, američki političari dosljednjo teže da obuzdavaju Moskvu, što je duboko ukorijenjeno, tako da promjena administracije to ne mijenja puno.

"Jedini pomak koji bi mogao biti moguć je dijalog između naših zemalja, nešto što je nedostajalo u posljednjih nekoliko godina za vrijeme administracije predsjednika (Joea) Bidena", rekao je Gatilov.

On je rekao da će Rusija, štiteći svoje nacionalne interese i ciljeve svoje specijalne vojne operacije, sarađivati ​​s novom američkom administracijom kada ona preuzme dužnost.

"Trump je obećao da će riješiti ukrajinsku krizu preko noći. U redu, hajde da pratimo. Ali znamo da smo realni ljudi. Naravno, razumijemo da se to nikada neće dogoditi. Ali ako on započne ili predloži nešto za početak političkog procesa, to je dobrodošlo", rekao je.

On je naglasio da takvi pregovori moraju biti zasnovani na "realnosti na terenu".

Ambasador je podsjetio i na stav prethodne Trumpove administracije prema Moskvi.

"Nemamo iluziju o stavu nove administracije prema Rusiji, jer, podsjetimo se da je za vrijeme prethodne Trumpove administracije, on bio taj koji je započeo ovo uvođenje sankcija i usvojeni su mnogi antiruski zakoni", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje Anadolu da li je Rusija otvorena za prihvatanje podrške stranih trupa, Gatilov je rekao da se o ovom pitanju ne raspravlja.

"Zato što imamo dovoljno vojnih kapaciteta. Možemo sami da se izborimo sa situacijom. Ali naravno, ako neko želi da dođe i pomogne, zašto ne?" dodao je on.

Međutim, rekao da nema takve rasprave i da Rusija "ne traži od nikoga da pošalje trupe u Ukrajinu".

On je rekao da na drugoj strani ima puno plaćenika i takozvanih dobrovoljaca iz različitih zapadnih zemalja, uključujući Kanadu i Poljsku.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je šef NATO-a Mark Rutte krajem oktobra rekao da su sjevernokorejske trupe raspoređene u Rusiju i da djeluju u graničnom području Kursk gdje ukrajinske trupe imaju uporište.

Južnokorejski i američki zvaničnici takođe su rekli da Sjeverna Koreja ima više od 10.000 vojnika raspoređenih u regiji Kursk.