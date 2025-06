Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je Zakon o zabrani provođenja propagande protiv tradicionalnih porodičnih vrijednosti u zemlji.

Prema ovom zakonu, ljudi i organizacije koje promovišu porodice bez djece, netradicionalne veze i promjenu spola biće identifikovani i kažnjeni.

Lica koja nisu državni službenici biće kažnjena novčanom kaznom do 100 hiljada rubalja (oko 930 eura), državni službenici do 200 hiljada rubalja (oko 1.860 eura), a pravna lica do 800 hiljada rubalja (oko 7.460 eura).

Ako se propaganda vrši putem medija, biće izrečena kazna do pet miliona rubalja (oko 46.600 eura) ili će aktivnosti ustanove koja je to učinila biti suspendovane do 90 dana.

Putin je takođe potpisao Zakon kojim se građanima država koje dozvoljavaju promjenu spola zabranjuje usvajanje ruske djece.

Ovi zakoni imaju za cilj zaštitu tradicionalnih porodičnih vrijednosti i povećanje broja djece u Rusiji, navodi se.