Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je u utorak u Sarajevu nabavku novih helikoptera, oklopnih transportera i dronova za Oružane snage BiH.

Helez je povodom 1. decembra, 19. godišnjice formiranja OS BiH predstavio neke od važnih činjenica i pokazatelja o aktivnostima OS BiH u 2024. godini.

Ministar je čestitao svim pripadnicima MO i OS BiH 19. godišnjicu formiranja OS BiH, kao svim građanima, istakavši da su Oružane snage Bosne i Hercegovine i u ovoj godini ostvarile izuzetne rezultate rada i dokazale da su nezamjenjiv faktor drustva i države.

On je rekao da su realizirane brojne aktivnosti na pomoći civilnim strukturama u slučajevima prirodnih katastrofa i nesreća.

"Želim da podsjetim da smo imali velike požare u protekloj godini. Iako to nama nije primarni cilj, iako postoje civilne zaštite na općinskom, kantonalnom i entitetskim pa i na državnom nivou, uvijek su nekako brzo dolazili zahtjevi za gašenje požara do naših pripadnika Oružanih snaga. Želim da podsjetim da smo gasili požare u 16 opština, u cijeloj državi i da su to bile uglavnom uspješne misije", kazao je Helez.

Dodao je da su se posebno istakli u pomoći ugroženom stanovništvu poplavljenih dijelova općina Jablanica, Konjic, Kreševo, Kiseljak i Fojnica.

Istakao je i da u ukupnom procesu deminiranja u BiH vojska učestvuje s oko 35 posto, kao i da je zahvaljujući resursima Oružanih snaga BiH osigurana realizacija lokalnih izbora u svim dijelovima BiH.

"Zbog kašnjenja usvajanja budžeta, negdje u sedmom mjesecu su usvojili budžet, i nemogućnosti raspisivanja tendera i realizacije prevoza izbornog materijala, jedini koji su mogli to uraditi su bili pripadnici Oružanih snaga BiH", kazao je Helez.

Istakao je i da Vijeće ministara BiH tom ministarstvu duguje znatna finansijska sredstva za opremanje i modernizaciju OS BiH te je upozorio da se Plan modernizacija 2017-2027, usvojen u Predsjedništvu BiH, ne poštuje.

U tom kontekstu je dodao da zahvaljujući podršci i pomoći partnera i NATO saveza koji je odobrio Paket pomoći jačanju odbrambenih kapaciteta OS BiH ne zaostaju u pogledu opremanja.

"Želim da naglasim Paket pomoći jačanja odbrambenih kapaciteta (DCB), kada je 2022. godine na Samitu NATO-a u Madridu odobrena pomoć Oružanim snagama, od oko 32 miliona eura. Države koje su najaktivnije u pomaganju u modernizaciji i opremanju Oružanih snaga, su svakako Sjedinjene Američke Države i dogovoreno je da nabavimo četiri plus jedan novi helikopter i to je sad u proceduri", kazao je Helez.

Podsjetio je da je prije nekoliko dana u Ankari potpisao Sporazum o desetogodišnjoj obuci 60 pilota OS BiH za helikoptere.

"Kada je u pitanju Turska, imamo još nekoliko projekata. Potpisali smo 'Kirpi 2', o isporuci četiri transportera te o isporuci šest dronova Bayraktar TB2 i to je sve u procesu dogovaranja", kazao je Helez, dodavši da je u okviru Sporazuma završena popravka tenkova M60 i oklopnih transportera M113.

Prošle godine je otpočeo desetogodišnji projekat opremanje pripadnika OS BiH novim terenskim uniformama, koji je finansijski podržan od Ministarstva odbrane Njemačke.

"Ukupno ove godine imamo projekata u visini 18,5 miliona konvertibilnih maraka. Realizovano je devet infrastrukturnih projekata u potpunosti. Pokrenuli smo čak 21 projekat koji su u fazi realizacije. Uskoro kreće realizacija deset novih projekata", kazao je Helez.

Dodao je da je činjenica da je NATO savez ove godine u BiH, odnosno u Sarajevu, održao tri značajna događaja pokazatelj podrške Alijanse te je podsjetio da su pripadnici OS BiH bili dio snaga za čuvanje mira u NATO, UN i EU misijama.

Istaknuto je da se povećao i interes žena za pristupanje OS BiH te da je trenutna zastupljenost žena u OS BiH veća od 11 posto.

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, generalpukovnik Gojko Knežević kazao je preuzimanjem dužnosti početkom februara ove godine definisao četiri prioriteta koja će biti u fokusu njegovog mandata.

"Jedan od prvih prioriteta je svakako očuvanje operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Drugo, poboljšanje uslova smještaja pripadnica i pripadnika Oružanih snaga na našim vojnim lokacijama. Treće, izgradnja povjerenja unutar sistema i četvrto, unapređenje regionalne bilateralne vojne saradnje", kazao je Gojković.

Dodao je da je, kada su u pitanju uslovi života i rada pripadnika OS BiH, stanje poboljšano u odnosu na prethodni period, ali da zainteresovanje za vojni poziv trenutno stagnira.

"Moram konstatovati da interesovanje trenutno stagnira. Imali smo period kada je na jedno mjesto bilo sedam aplikanata, ali to je bilo prije 15-ak godina. Sada se mladima otvaraju druge mogućnosti i to interesovanje bitno opada. Trenutno, ono stagnira, što ne znači da možemo biti opušteni, nego naprotiv, trebalo poboljšati uslove života i rada", rekao je Knežević.