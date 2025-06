Nakon dva mjeseca sukoba između Izraela i Hezbollaha u Libanu, sporazum o prekidu vatre uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Francuske trebao bi okončati razornu izraelsku agresiju.

Prekid vatre ima za cilj olakšanje mirnog povlačenja izraelskih trupa iz južnog Libana u narednih 60 dana, rekao je visoki američki zvaničnik upoznat s pregovorima.

Prekid vatre stupio je na snagu u srijedu u 04:00 ujutro po lokalnom vremenu u Izraelu i Libanu (02:00 GMT), kada "prestaje sva vatra sa svih strana", rekao je američki zvaničnik, koji je želio ostati anoniman.

Šta dalje?

Izraelske snage će zadržati svoje položaje, ali "počet će period od 60 dana u kojem će libanske vojne i sigurnosne snage početi svoje raspoređivanje prema jugu", rekao je zvaničnik.

To će im dati vremena da stignu do izraelskih položaja, a tada Izrael može započeti fazno povlačenje bez stvaranja vakuuma koji bi mogao dovesti do upada Hezbollaha ili drugih, objasnio je zvaničnik.

Povlačenje ne bi trebalo da traje duže od 60 dana, rekao je zvaničnik.

Hezbollah se također mora povući s južne granice s Izraelom i krenuti dalje na sjever uz rijeku Litani -- nešto što nije učinio uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a iz 2006. godine (Rezolucija UN-a 1701).

"Neće se dopustiti ponovna izgradnja terorističke infrastrukture Hezbollaha u južnom Libanu", istaknuo je američki predsjednik Joe Biden u komentarima objašnjavajući sporazum.

Biden je rekao da će Sjedinjene Američke Države, uz podršku Francuske i drugih saveznika, "pružiti neophodnu pomoć kako bi se osiguralo da se ovaj dogovor implementira u potpunosti i efikasno".

Međutim, to ne znači da su američke čizme na zemlji, rekao je.

Umjesto toga, "ako Hezbollah ili bilo ko drugi prekrši dogovor i predstavlja direktnu prijetnju Izraelu, Izrael zadržava pravo na samoodbranu u skladu s međunarodnim pravom", naveo je Biden.

Sjedinjene Države i Francuska pridružit će se tripartitnom mehanizmu stvorenom nakon rata 2006. godine, okupljajući Privremene snage Ujedinjenih naroda u Libanu (UNIFIL), Izrael i Liban.

Ovaj mehanizam, kojim će ubuduće predsjedavati Sjedinjene Države, imat će zadatak da održava komunikaciju između različitih strana i osigura da se svaki put kada se otkrije bilo kakvo kršenje s njim postupa kako bi se izbjegla eskalacija, rekao je američki zvaničnik.

Dodatnu podršku libanskoj vojsci u smislu opreme, obuke i finansijskih sredstava pružit će i vojni komitet koji uključuje vojske "nekoliko drugih zemalja".

"Ostajemo posvećeni tome da budemo na terenu, iz dana u dan, da gledamo šta se dešava i da svima stavimo do znanja... da svijet gleda", rekao je zvaničnik.

Šta dalje kada je riječ o Libanu?

Izraelski rat u Libanu uzeo je težak danak, s više od 3.700 ubijenih ljudi od početka sukoba u oktobru 2023. godine, a milion ljudi je raseljeno iz područja u kojima je Hezbollah snažno prisutan.

Svjetska banka procjenjuje ekonomske gubitke i štetu na 8,5 milijardi dolara (6,8 milijardi funti), a očekuje se da će put do oporavka biti dug, bez jasnog odgovora ko će ga finansirati.

Hezbollah je također bio ozbiljno pogođen, a mnogi njegovi lideri, uključujući dugogodišnjeg šefa Hassana Nasrallaha, ubijeni su, a njegova infrastruktura je značajno oštećena. Budućnost grupe nakon rata ostaje neizvjesna.

Iako oslabljen, prema SAD-u, Hezbollah nije iskorijenjen. Osim što je milicija, to je također i politička stranka koja je prisutna u parlamentu i društvena organizacija s podrškom među šiitskim muslimanima.

Mjesecima su kritičari grupe, posebno oni izvan njene osnovne baze podrške, tvrdili da je Hezbollah doveo zemlju u rat koji nije u interesu Libana. Iako bi ovo primirje moglo dovesti do kraja izraelskog rata protiv zemlje, strah od novog unutrašnjeg sukoba i dalje postoji.

Šta dalje kada je riječ o Gazi?

Sporazum o prekidu vatre bez sličnog sporazuma s Hamasom u Gazi ostavio je Palestince u strahu da će se Izrael direktno fokusirati na svoj napad na enklavu.

Hezbollah je počeo ispaljivati projektile na Izrael, tvrdeći da se solidariše s Hamasom, nakon što je palestinska grupa otpora napala Izrael u oktobru 2023.

Libanska grupa je insistirala da neće pristati na prekid vatre dok se ne završi rat u Gazi, ali je odustala od tog uslova.

"Gajili smo velike nade da će Hezbollah ostati nepokolebljiv do kraja, ali čini se da nisu uspjeli", rekao je Tamer al-Burai, biznismen iz Gaze.

"Bojimo se da će izraelska vojska sada imati slobodne ruke u Gazi."

Ranije u novembru Katar je rekao Hamasu i Izraelu da će obustaviti svoje napore da posreduje u sporazumu o prekidu vatre i oslobađanju talaca u Gazi dok ne pokažu "spremnost i ozbiljnost" da nastave pregovore.