Došao sam ovdje zaista kao prijatelj. Naš je interes stabilno susjedstvo, naš je interes stabilna i funkcionalna BiH. Naš je interes Bosna i Hercegovina koje ubrzano ide prema članstvu u Europskoj uniji, poručio je danas u Sarajevu predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković.

U Sarajevu je danas održan sastanak delegacije Sabora Hrvatske sa članovima Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH, nakon čega su se na konferenciji za novinare obratili predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković.

Poželivši gostu dobrodošlicu Čović je rekao kako su razgovarali o svim ključnim temama saradnje između dvije zemlje, te kako su zahvalili Republici Hrvatskoj na podršci koju pruža BiH kako bio joj olakšala da njen put evropskih integracija bude što jednostavniji i lakši.

"Obzirom da nas veže više od tisuću kilometara zajedničke granice upućeni smo jedni na druge i s te strane smo zaključili da ovaj parlamentarni dio suradnje trebamo intenzivirati", rekao je Čović u kratkom obraćanju.

Jandroković je istakao kako je prvi put u pojseti BiH u svojstvu predsjednika Sabora Hrvatske, a da je ranije dolazio kao ministar vanjskih i evropskih poslova, u vrijeme kada Hrvatska još nije bila punopravna članica EU-a.

"Za nas je to bilo vrijeme velikih izazova, međutim uspješno smo ih svladali i evo sada smo već više od 10 godina punopravna članica EU i spremni smo naše znanja prenositi i našim prijateljima u BiH. Došao sam ovdje zaista kao prijatelj. Došao sam ovdje kako bismo unaprijedili i parlamentarnu suradnju između dviju država jer je iznimno važno u ovim vrlo zahtjevnim međunarodnim globalnim okolnostima dogovarati se, razgovarati, usklađivati uzajamne interese. Mi smo zemlja koja možda i najbolje poznaje situaciju u BiH”, rekao je Jandroković.

Podvukao je kako Hrvatska zaista želi pomoći BiH u njenom približavanju EU.

“Naš je interes stabilno susjedstvo, naš je interes stabilna i funkcionalna BiH. Naš je interes Bosna i Hercegovina koje ubrzano ide prema članstvu u EU i s tog razloga učinit ćemo sve što možemo, prenoseći naše znanje, naše iskustva kako bi se to zaista i dogodilo”, dodao je.

Kazao je također kako je tokom sastanka bilo riječi i o ekonomskoj saradnji, koju je ocijenio iznimno dobrom. “Velika je vanjskotrgovinska razmjena. Svi smo izrazili želju da ona bude još i veća. Prometno trebamo surađivati, u sferi energetike”, rekao je.

"Otvoreno smo razgovarali o svim temama. Mislim da je to važno naglasiti upravo zbog toga što se jako dobro poznajemo. Nema između nas tajni. Otprilike znamo kakve su pozicije predstavnika pojedinih konstitutivnih naroda, pojedinih političkih opcija. I zaključili smo da bez obzira na razlike, bez obzira na različite interese, moramo razgovarati. Jer dijalog je jedini način koji je u korist naših građana, u korist naših država. Svijet se jako promijenio. Vode se dva strašna rata. Ne tako daleko niti od Hrvatske, niti od Bosne i Hercegovine. Mi imamo to nesretno iskustvo sa početka devedesetih godina. Iz tog razloga nema alternative razgovorima, dijalogu. I Hrvatska će sa svoje strane činiti sve kako bi to bilo što intenzivnije", rekao je Jandroković.

Osvrnuvši se kratko i na Daytonski sporazum, Jandroković je rekao kako znaju da to nije idealan dokument. Dodao je kako iz tog sporazuma proizilazi visoki predstavnik.

"Što je manje njegovih intervencija to bolje, međutim određene ovlasti ima i on ih koristi. Nekada neki to podržavaju, neki su protiv toga, ali je bitno i to želim naglasiti da Bosna i Hercegovina ide s reformama, da se približava evropskim integracijama. Sve te reforme koristit će kvaliteti života građana Bosna i Hercegovine", rekao je Jandroković, te poručio:

"Želim poslati poruku da ćemo sa svoje strane podržavati sve ono dobro što radite, prenositi svoje iskustva i naša znanja nadajući se da ćete što skoro moći funkcionirati bez stranih predstavnika. To bi bilo idealno, treba tome težiti i kao što sam i rekao imate tu našu potporu."

Jandroković je izrazio saučešće kolegama u zajedničkom kolegiju povodom nedavnih poplava koje su odnijele i brojne ljudske živote. Rekao je kako se nada da pomoć koju je obezbijedila Hrvatska biti utrošena kako bi pomogla onima koji su najviše stradali.