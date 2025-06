Hiljade gruzijskih demonstranata okupilo se ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju u četvrtak naveče i kako bi se suprotstavilo odluci Vlade da odgodi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine.

Tokom protesta izbili su sukobi između demonstranata i policije, koja je koristila vodene topove i suzavce, kako bi rastjerala okupljene koji su pokušali opkoliti zgradu Parlamenta.

Protesti odražavaju nezadovoljstvo javnosti stavom Vlade o integraciji u Evropskoj uniji. Demonstracije su se proširile i na druge gradove u Gruziji.

Premijer Gruzije Irakli Kobakhidze najavio je u četvrtak da će ta zemlja odgoditi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine.

Kobakhidze je iz sjedišta partije Gruzijski san u glavnom gradu Tbilisiju istakao da je Gruzija ponosna zemlja s bogatom istorijom i da je neprihvatljivo da EU na njenu integraciju gleda kao na uslugu.

Naglasio je da će Gruzija tražiti članstvo u EU pod svojim uslovima, ne oslanjajući se na blagonaklonost evropske zajednice.

Kobakhidze je rekao da je cilj zemlje da se pridruži EU do 2030. godine, priznajući da bi taj proces bio težak, ali naglašavajući da vlada ostaje posvećena ispunjavanju ovog cilja.

Također je kritikovao pojedine evropske političare zbog miješanja u unutrašnje poslove Gruzije, posebno zbog kontroverznog zakona o stranom uticaju koji je doveo do zastoja u procesu pridruživanja EU.

Istakao je da se neki evropski političari služe pričama o članstvu u EU i finansijskoj pomoći kako bi izvršili pritisak na Gruziju da ispuni njihove zahtjeve.

Kao odgovor na to, Gruzija je odlučila odgoditi sve pregovore s EU-om do 2028. godine i do tada će odbiti bilo kakvu finansijsku pomoć EU-a.

Premijer je obećao da će Gruzija nastaviti ispunjavati svoje obaveze iz Sporazuma o slobodnoj trgovini EU-om bez finansijske pomoći i planira da 90 posto tih obaveza bude ispunjeno do 2028. godine. Naglasio je da će Gruzija u EU ući s jakom ekonomijom i demokratskim sistemom, ne moleći za članstvo.

Evropski parlament je kritikovao rezultate gruzijskih parlamentarnih izbora održanih 26. oktobra, navodeći ozbiljne nepravilnosti. Poslanici su tražili da se izbori ponove pod međunarodnim nadzorom u roku od godinu dana.

Pored toga, Evropski parlament je pozvao na uvođenje sankcija gruzijskim zvaničnicima, uključujući Kobakhidzea, koji su smatrani odgovornim za podrivanje demokratskih standarda. Parlament je takođe preporučio ograničavanje zvaničnih kontakata s gruzijskom vladom.

Gruzija je podnijela zahtjev za članstvo u EU u martu 2022, a status kandidata dobila je u decembru 2023. godine.

Proces je, međutim, obustavljen u julu, nakon usvajanja zakona o "transparentnosti stranog uticaja", što je izazvalo značajne kontroverze.

Vladajuća partija Gruzijski san pobijedila je na parlamentarnim izborima u oktobru s 53,93 posto glasova, ali opozicione stranke zajedno s predsjednicom Salome Zurabishvili optužile su Vladu za izbornu prevaru.

Zurabishvili je podnijela zahtjev Ustavnom sudu za poništavanje rezultata izbora.

Kobakhidze je ocijenio izbore kao slobodne i poštene, optužujući opoziciju za pokušaj destabilizacije zemlje.