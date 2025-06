“Umjetnička intifada“ naziv je događaja kojim su brojni građani Sarajeva u subotu još jedanput poslali poruke podrške i iskazali solidarnost s palestinskim narodom, koji je od 7. oktobra 2023. godine na meti izraelskog genocidnog napada.

Ni hladno vrijeme i kiša nisu spriječili Sarajlije da se okupe na prostoru između Historijskog i Zemaljskog muzeja BiH, gdje je održan umjetnički program na kojem su učešće uzeli glumci, novinari, ljekari, učenici, aktivisti. Riječ je o skupu održanom povodom Međunarodnog dan solidarnosti s narodom Palestine.

“Genocid u Palestini i dalje traje, ali naša solidarnost i ustrajnost ne posustaju. Ovo je čin ljudskosti, zajedništva i otpora. Danas smo tu da obilježimo Međunarodni dan solidarnosti s narodom Palestine, da odamo počast njihovoj borbi i pošaljemo svijetu jasnu poruku: 'Nismo i nećemo biti nijemi posmatrači'“, poručeno je na početku skupa.

Istovremeno u prostorijama Historijskog muzeja BiH je upriličen humanitarni bazar, gdje su građani mogli kupiti hranu, palestinske šalove, marame i slične rekvizite. Također, zahvaljujući umjetnicima iz svih dijelova BiH, u okviru bazara upriličena je i aukcija na kojoj su se našla brojna umjetnička djela, slike, fotografije. Sva sredstva prikupljena na humanitarnom bazaru biće proslijeđena narodu Palestine, konkretno bit će utrošena za kupovinu novih šatora za stanovnike izbjegličkog kampa Jabalija u Pojasu Gaze.

Na bini ispred muzeja postavljena je i velika palestinska zastava, a učesnici programa nosili su fotografije ubijenih palestinskih mališana iz Pojasa Gaze, sa podacima koliko su imali godina, gdje i kada su nastradali.

Među učesnicima na današnjem okupljanju bila je i bosanskohercegovačka glumica Hasija Borić.

“Živjela slobodna Palestina, to je moja poruka“, kazala je Borić, te nastavila:

“Ja svim srcem podržavam sve ljude u Palestini, podržavam one koji se bore za slobodnu Palestinu, sve one umjetnike, one žene. Čitala sam i gledala kako one pomoću kafe, prave umjetnička djela. To je toliko dirljivo jer umjetnost je ta koja pravi otpor. Moja poruka je živjela slobodna Palestina, poručujem palestinskom narodu da smo uz njih i da ih razumijemo, a ko će ih razumjeti ako ih neće razumjeti Sarajevo.“

Poznati novinar Rinko Golubović također je danas bio kod Zemaljskog muzeja BiH.

“Moja poruka je da ne smijemo zaboraviti govoriti istinu. I istinu iz prošlosti i istinu iz saznanja što se sad dešava u ovom haotičnom svijetu danas. Jednostavno čovjek nekad izgubi pamet. Očigledno da snaga, sila, krvoločnost, ljudi koji su spremni da ubiju zbog nekakve moći, snage i uzimanja bilo teritorije, bilo života je poruka 21. stoljeća da ljudi normalni, kao što smo mi, moraju govoriti istinu i moraju se boriti protiv tih, ja se usuđujem reći krvoloka", rekao je Golubović za AA.

Golubović ističe kako svjedočimo jednom vrlo kritičnom periodu u svjetskoj historiji.

“Uz ovo najnovije što se zove laž i prepravljanje istine, uz još veću opasnost koja nam dolazi kroz artificial intelligence (umjetna inteligencija, op.a.) koja je tu, koja nam prepravlja sve naše istine, mi moramo stalno govoriti. I šta je bilo u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, odnosno Balkanu, i šta se dešava sad u Gazi i šta se dešava u Ukrajini“, zaključio je Golubović.