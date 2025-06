Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović koji boravi u radnoj posjeti Briselu, sastao se danas s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Milatović je izrazio zadovoljstvo konstruktivnim razgovorom, posebno što je današnji susret prvi sastanak Ruttea u poziciji generalnog sekretara s nekim crnogorskim državnikom.

"Razgovarali smo o brojnim temama i zaključili smo da Crna Gora treba što prije da imenuje ambasadora pri NATO-u, i u razgovorima s Vladom ću predložiti da to bude naš karijerni diplomata i mislim da je to način na koji treba pristupiti ovoj temi", kazao je Milatović.

Takođe, na sastanku je bilo riječi i o stavu Crne Gore kada je u pitanju mehanizam podrške Ukrajini, što je bio jedan od zaključaka samita u Washingtonu.

"Mi kao zemlja, obavezali smo se da ćemo to staviti na dnevni red. Tako da, sasvim sigurno će na jednoj od sljedećih sjednica Vijeća za odbranu i sigurnost to biti tačka dnevnog reda. I ja se nadam da ćemo kao država, preuzeti obavezu na koju smo se obavezali Vašingtonskim samitom", rekao je Milatović.

Ocijenio je da NATO i generalni sekretar Rutte izuzetno cijene ulogu koju Crna Gora ima kada je u pitanju regionalna stabilnost, dodajući da je članstvo Crne Gore 2017. godine doprinijelo dodatnoj stabilnosti cjelokupnog regiona Zapadnog Balkana.

"Crna Gora takođe učestvuje u misijama podrške i imamo stacionirane vojnike i u Letoniji i u Bugarskoj, i na taj način dodatno pokazujemo naše kredibilno članstvo u okviru NATO-a. Trenutno postoje brojni izazovi u svijetu i u proteklih par godina, geopolitička situacija se poprilično zakomplikovala. Iz ove perspektive, čini mi se da se vidi koliko je dobro članstvo Crne Gore u okviru NATO-a, u okviru kolektivnog mehanizma sigurnosti i odbrane", kazao je Milatović.

Podsjetio je da je više od godinu dana apelovao na Vladu da i djelima, ne samo riječima i floskulama, pokaže jednu odgovornost kada je u pitanju imenovanje ambasadora Crne Gore pri NATO-u.

"Nažalost, to nije urađeno. Ono što mislim da treba što hitnije uraditi jeste upravo pristupiti toj situaciji na način koji sam predložio, da se prosto vidi koji je to karijerni diplomata iz Ministarstva vanjskih poslova najbolje rješenje za našeg ambasadora u NATO-u. Mislim da je to jedna razumna stvar oko koje svi politički subjekti treba da se slože, da bismo na taj način dokazali demokratsku zrelost i odgovornost i to će upravo biti stav koji ću prenijeti Vladi po povratku u zemlju", zaključio je Milatović.

Pozvao je Ruttea da zvanično posjeti Crnu Goru, što bi bila potvrda njihove posvećnosti daljem jačanju kredibilnosti Crne Gore kao NATO članice.