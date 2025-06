Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu emitiovanom kasno u četvrtak da se Moskva nada da će Zapad shvatiti ozbiljan signal Zapadu poslan korištenjem balističke rakete srednjeg dometa Orešnik.

„Ne želimo da pogoršavamo situaciju (u Ukrajini), ali pošto se ATACMS i drugo oružje dugog dometa koriste protiv kopnene Rusije, šaljemo signale. Nadamo se da je posljednji, prije nekoliko sedmica, signal sa novim sistemom naoružanja pod nazivom Orešnik, shvaćen ozbiljno”, rekao je Lavrov tokom intervjua s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom u Moskvi.

Navodeći da Ukrajina neće moći koristiti svoje dalekometno oružje bez “direktnog učešća” američkih vojnika, on je situaciju definisao kao opasnu i rekao da njen “signal” Zapadu mora prenijeti poruku da će Moskva biti spremna da upotrebi "bilo koje sredstvo" da spriječi strateški poraz Rusije.

“Poruka koju smo htjeli poslati testiranjem ovog hipersoničnog sistema je da ćemo biti spremni na sve da odbranimo svoje legitimne interese. Mrzimo čak i razmišljati o ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi poprimio nuklearni karakter”, rekao je Lavrov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je 21. novembra rekao da je njegova zemlja pogodila postrojenje u ukrajinskom gradu Dnjepru koristeći balističku raketu srednjeg dometa Orešnik kao odgovor na ukrajinsko korištenje zapadnog oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji.

Lavrov je dodao da postoji nekoliko kanala za dijalog između Moskve i Washingtona, preko kojih SAD ponavljaju javne pozive da Rusija prihvati mirovne prijedloge Ukrajine.

Komentarišući uslove koje bi Rusija prihvatila za postizanje mira u Ukrajini, Lavrov je rekao da je Moskva spremna da pregovara na osnovu principa koji su dogovoreni u Istanbulu u aprilu 2022. godine.

On je naglasio da je za njih "ključni princip" da Ukrajina ne postane dio određenog bloka, uključujući NATO.

“Nema NATO-a. Apsolutno. Bez vojnih baza, bez vojnih vježbi na ukrajinskom tlu uz učešće stranih trupa”, rekao je Lavrov.

Lavrov je rekao i da NATO, pod administracijom američkog predsjednika Joe Bidena, nastoji da se proširi u Evroaziji i da pomjera svoju infrastrukturu.

Govoreći o novoizabranom predsjedniku SAD Donaldu Trumpu, Lavrov je novog predsjednika opisao kao "veoma jaku" osobu i osobu koja "želi rezultate".

“To je moj utisak. Veoma je prijateljski raspoložen u diskusijama. Ali to ne znači da je on proruski orijentisan kako ga neki pokušavaju predstaviti. Količina sankcija koje su nam uvedene pod Trumpovom administracijom je veoma velika”, rekao je on.

Dodao je da Rusija poštuje izbor američkog naroda tokom američkih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca i da je Moskva otvorena za kontakte s Trumpom nakon njegove inauguracije.