Radovi na sanaciji oštećenja dijela željezničke pruge kod Komadinovog Vrela, nedaleko od Jablanice, zbog kojeg je već dva mjeseca potpuno obustavljen željeznički saobraćaj na dionici Sarajevo – Mostar, uveliko traju. Predstavnici turske kompanije Cengiz Insaat, koja je na sebe preuzela sanaciju ove dionice, kazali su za Anadolu kako će učiniti sve da u najkraćem mogućem roku završe radove i ovu željezničku liniju ponovo učine dostupnom građanima Bosne i Hercegovine.

Gotovo dva mjeseca u zraku je visio komad pruge uz magistralni put M-17, nakon što je usljed katastrofalnog klizišta, 4. oktobra ove godine, odvojen od tla. U javnosti je raslo nezadovoljstvo zbog nepoduzimanja koraka ka obnovi pruge, zbog čijeg prekida se, prema nekim procjenama, štete mjere milionima maraka. I dok je trajala neizvjesnost kada će pruga biti popravljena, iz turske kompanije Cengiz Insaat ponudili su da doniraju radove i obave rekonstrukciju pruge na toj dionici.

Ekipa Anadolu obišla je lokalitet nedaleko od Donje Jablanice, gdje radovi na obnovi pruge traju već od subote. Na terenu je sva neophodna mehanizacija i osoblje kompanije Cengiz Insaat koji ulažu velike napore da se radovi što prije budu gotovi i pruga učini funkcionalnom. Sve što je potrebno za realizaciju projekta imaju, a jedno što očekujue, kako su nam kazali, jesu povoljni vremenski uvjeti.

Građevinski inženjer u kompaniji Cengiz Insaat i vođa radova na obnovi pruge Salih Kerim Bozkan kazao je novinaru Anadolu kako su u toku pripremni radovi na izgradnji mosta preko kojeg će biti povezana pruga iz Sarajeva ka Mostaru.

"Most će biti sa dva bočna stuba, imamo raspon od 26 metara. Trenutno smo u fazi priprema za izgradnju bočnih stubova. Mašina za bušenje upravo počinje s radom, na dva bočna stuba imat ćemo po šest bušenja. Nakon što završimo proizvodnju šipova-stubova, idemo sa gradnjom temelja, a potom i s gornjim dijelom mosta", pojasnio je Bozkan.

Na terenu je moguće vidjeti sve mašine neophodne za rad, tu su bager, buldožer, mašina za stubove, pokretni kran, kamioni, valjci.

"Trenutno je tu 15 ljudi. Naravno, broj ljudi će se povećavati u narednom periodu kada pođemo sa proizvodnjom betona. Plan je da tu bude oko 25 radnika", kazao je Bozkan.

Pojasnio je kako najzahtjevniju fazu projekta čini zapravo priprema platforme za mašinu za šipove-stubove.

"To upravo ono što sada radimo, kao što znate riječ je o mašini koja je teška oko 50 tona. Ispod nas je magistralni put M-17 i nije jednostavno držati mašinu na ovoj visini, zbog toga gradimo čvrsti kameni zid. Na jednoj strani (od Sarajeva) smo to već završili u toku je druga (od Mostara) i to bi trebalo biti gotovo za nekoliko dana", kazao je Bozkan.

Na naše pitanje kada otprilike očekuju da bi radovi na izgradnji mosta i povezivanju željezničke linije trebali biti završeni, Bozkan je odgovorio:

"Imamo sve što je neophodno. Sada nam je važno samo da nas vrijeme posluži. Ne mogu dati tačan datum. Kao što vidite, upravo pada kiša i ne znamo u kojoj mjeri će to ometati rad. Ali čak i ako bude padala kiša mi ćemo nastaviti raditi. Cengiz Insaat trenutno u Bosni ima dva svoja gradilišta i sve što nam bude potrebno biće i obezbijeđeno. Dok god nam vremenske prilike budu na ruku mi ćemo dati sve od sebe da to završimo u najkraćem roku i učinimo željeznički saobraćaj dostupnim građanima Bosne i Hercegovine.“

Kompanija Cengiz Insaat se inače od prvog dana nakon katastrofalnih poplava stavila na raspolaganje bh. službama za čišćenje i otklanjanje otpada u Donjoj Jablanici, ustupila svoju mehanizaciju i uposlenike. Bozkan ističe kako kompanija i kroz besplatnu realizaciju projekta obnove pruge želi jasno pokazati da je u ovim teškim trenucima uz građane Bosne i Hercegovine.

"Naše bratstvo sa bosanskim narodom traje dugi niz godina. Mi, kao Cengiz Insaat ali i kao turska država smo uvijek uz ovaj narod kada god im je to potrebno. Koliko god je u našoj moći mi smo tu uz njih. Ne samo mi kao Cengiz Insaat tu je i naše osoblje koji su Bosanci i Hercegovci. Završit ćemo ovo što prije moguće“, zaključio je Salih Kerim Bozkan.

Na terenu je i Alenko Topuz, inženjer geodezije u kompaniji Cengiz Insaat, koji je kazao kako radovi teku po planu.

"Radovi teku po planu, najteže nam je da trenutno pripremiti mašinu za šipove, odnosno da pripremimo platformu na kojoj će se mašina kretati i bušiti (rupe) za šipove. Poslije će naši radnici izvršiti betonske dijelove posla“, naveo je Topuz.

Govoreći o tome kad bi radovi mogli biti gotovi, Topuz je također kazao kako je vrlo važno da ih posluži vrijeme na terenu i kako očekuju da bi radovi trebali biti gotovi za nekih 40 dana.