Južne interkonekcije ima samo ako je Hrvatska napravi investiciju koja će ići od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i onda prema Grudama, dakle to je investicija otprilike 70 i nešto kilometara plinovoda, mi smo se opredijelili da to učinimo, izjavio je danas u Banjaluci premijer Hrvatske Andrej Plenković.

„Hrvatska u ovom trenutku ulaže 570 milijuna eura u svoju infrastrukturu, dakle nove, moderne, veće plinovode koji će automatski biti namijenjeni i za transport vodika kao energenta budućnosti. Želimo iskoristiti činjenicu da je Hrvatska donijela u mom prvom mandatu dalekosežnu odluku o tome da na Krku imamo terminal ukapljenog prirodnog plina, dižemo mu kapacitete sa 3,1 milijardu kubika plina godišnje na 6,1 milijardu kubika plina godišnje“, rekao je Plenković.

Pojasnio je da bi kada bi hrvatska kućanstva, gospodarstvo i industrija radili na 100 postotnom maksimalnom korištenju plina, godišnje bilo potrebno 2,8 milijardi kubika plina, a imaju kapacitet prihvata 6,1 milijardu.

„Dakle, naša je logika možemo reći solidarna, altruistična, želimo pomoć svim zemljama u našem okruženju, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, zainteresirani su naravno i Austrijanci i Bavarska u ovim novim okolnostima energetskih kriza i zato želimo da se ti plinovodi grade i prema BiH, pogotovo što praktički cijeli jadan dio BiH uopšte nije plinificiran. I naš je strateški interes da se taj projekt realizira. Pozicija koju mi imamo je da u svakom slučaju struktura kompanije koja će biti na strani BiH bude takva u kojoj su zastupljeni i Hrvati kao konstitutivna narodu, tu nema nikakve dileme, a to znači i Federacija BiH i vjerujemo da će se naći rješenja koja može i mora biti prihvatljivo svima, a plin je tu da ga mi dovedemo do granice BiH i da funkcionira u transportnom sustavu i dođe i do građana i do gospodarstva. Prema tome ovo je strateški projekt koji treba još tješnje povezati Hrvatsku i BiH“, kazao je Plenković.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da žele snažnu Bosnu i Hercegovinu sa snažnim institucijama i sa političkim strankama i institucijama koji odlučuju o svojoj sudbini samostalno bez prevelikog upliva bilo koga sa strane.

Plenković je danas prisustvovao otvaranju Muzejsko-galerijskog prostora u samostanu "Marija Zvijezda" u Trapistima u Banjaluci. Svečanosti su prisustvovali i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Lidija Bradara, predsjednica entiteta Federacije BiH i Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska.

Plenković je rekao da je samostan „Marija zvijezda“ dio identiteta Banjaluke i Bosne i Hercegovine.