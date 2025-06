Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je Zakon o zabrani provođenja propagande protiv tradicionalnih porodičnih vrijednosti u zemlji.

Odluka dolazi usljed intenziviranja napora da se spriječi širenje liberalnih društvenih vrijednosti koje se sve više propagiraju na Zapadu.

Prema ovom zakonu, ljudi i organizacije koje promovišu život porodica bez djece, netradicionalne veze i promjenu spola biće identifikovani i kažnjeni.

Lica koja nisu državni službenici biće kažnjena novčanom kaznom do 100 hiljada rubalja (oko 930 eura), državni službenici do 200 hiljada rubalja (oko 1.860 eura), a pravna lica do 800 hiljada rubalja (oko 7.460 eura).

Ako se propaganda vrši putem medija, biće izrečena kazna do pet miliona rubalja (oko 46.600 eura) ili će aktivnosti ustanove koja je to učinila biti suspendovane do 90 dana.

Putin je već ranije potpisao zakon kojim se Rusima zabranjuju medicinske procedure promjene spola, a u Rusiji su već zabranjeni istospolni brakovi i promovisanje istih.

Također, ruski prijedsjednik Vladimir Putin potpisao je i Zakon o zabrani usvajanja djece iz Rusije za građane zemalja u kojima je dozvoljena promjena spola. Zabrana bi se odnosila na najmanje 15 zemalja.

Ovi zakoni imaju za cilj zaštitu tradicionalnih porodičnih vrijednosti i izlazak iz demografske krize, odnosno povećanje broja djece u Rusiji.