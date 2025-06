Opoziciona Sirijska nacionalna armija (SNA) u ponedjeljak je oslobodila okrug Manbij od terorističke grupe PKK/YPG koju podržavaju Sjedinjene Američke Države (SAD), očistivši najveće uporište terorista zapadno od rijeke Eufrat.

U sklopu operacije "Zora slobode", SNA je oslobodila regiju Ureimeh u zapadnom Manbiju i selo Um Dadat na sjeveru prije nego što je ušla u okrug sa sjevernog i zapadnog fronta, osiguravajući potpunu kontrolu.

Sada su u toku napori da se područje očisti od mina koje su postavili teroristi.

SNA je pokrenuo operaciju "Zora slobode" 1. decembra i istog dana oslobodio okružni centar Tel Rifaata od PKK/YPG-a.

Strateški značaj Manbija

Teroristička organizacija je zauzela Manbij između maja i avgusta 2016. godine tokom ofanzive koju je podržao SAD.

U to vrijeme, SAD je uvjeravao Turkiye da će se PKK/YPG povući nakon što to područje bude očišćeno od terorističke grupe Daesh/ISIS, ali to obećanje nije ispunjeno.

Slično tome, tokom operacije "Proljeće mira" u oktobru 2019., Rusija je obećala da će ukloniti terorističku grupu PKK/YPG iz Manbija u sklopu sporazuma s Turkiye. Međutim, teroristi nikada nisu napustili okrug.

Turkiye je poremetila ove planove tokom operacije "Štit Eufrata" 2016. blokiranjem direktne veze između Afrina, Tel Rifaata i Manbija.

Čestitke narodu Manbija i SNA

Abdurrahman Mustafa, šef privremene sirijske vlade, čestitao je narodu Manbija i SNA na oslobađanju okruga.

Mustafa je na društvenoj mreži X opisao pobjedu kao ključan korak ka obnavljanju suvereniteta Sirije.

Pozvao je na nastavak oslobađanja sirijskih teritorija i naglasio težnju sirijskog naroda za slobodom i dostojanstvom.