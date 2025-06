Pretjerana upotreba društvenih mreža može dovesti do jake upale u ljudskom tijelu i uzrokovati simptome poput glavobolje, te bolova u grudima i leđima, otkriva novo istraživanje.

Grupa istraživača s Univerziteta Buffalo i Državnog univerziteta Ohio otkrila je korelaciju između korištenja društvenih mreža i lošeg fizičkog zdravlja.

U recenziranoj studiji pišu da su studente testirali na C-reaktivni protein (CRP), koji ukazuje na upalu zbog infekcije. Nivo C-reaktivnog proteina u krvi osobe također može pomoći u dijagnosticiranju hronične upalne bolesti ili odrediti nečiji rizik od srčanih bolesti.

Studija je pokazala da su učesnici koji su prekomjerno koristili društvene mreže imali viši nivo CRP-a. Istraživači su također otkrili da što je veća upotreba društvenih mreža, to je više somatskih simptoma (kao što su glavobolja, bolovi u grudima i leđima) i posjeta ljekarima i zdravstvenim centrima za liječenje bolesti, objašnjava studija.

„Korištenje društvenih mreža postalo je sastavni dio svakodnevnog života mnogih mladih odraslih“, kaže dr. David Lee, prvi autor i docent za komunikaciju na Univerzitetu Buffalo College of Arts and Sciences. "Ključno je da razumijemo kako angažman na ovim platformama doprinosi fizičkom zdravlju."

Lee i ostali pišu u časopisu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking da nedavno istraživanje pokazuje kako “Amerikanci u prosjeku provode oko 144 minute dnevno na društvenim mrežama – više vremena nego što provode vježbajući, direktno se družeći s drugima ili jedući”.

Istraživači također pominju da su osobe iz generacije Z (rođeni krajem 1990-ih i ranih 2000-ih) posebno visoki korisnici društvenih mreža, sa oko šest sati svog dana koje provode šaljući poruke, na mreži i na društvenim mrežama i izvještavaju da su na mreži „gotovo konstantno”.

Iako je bilo mnogo studija koje se fokusiraju na utjecaj korištenja društvenih medija na psihičko blagostanje, istraživači kažu da nije bilo mnogo studija koje ispituju kako je korištenje društvenih mreža povezano s fizičkim zdravljem.

„Ovo (da nema više studija koje se fokusiraju na odnos između upotrebe društvenih medija i fizičkog blagostanja) je iznenađujuće“, pišu oni, „s obzirom na rasprostranjenost društvenih mreža u svakodnevnom životu, i blisku vezu između psihičkog blagostanja i fizičkog zdravlja.”

Istraživači primjećuju nekoliko studija posljednjih godina koje su se fokusirale na korištenje društvenih mreža i fizičko zdravlje, koje su također sugerirale na vezu između to dvoje, istraživanje se u velikoj mjeri oslanjalo na samoprijavljivanje ili efekte korištenja isključivo na jednoj platformi, tj. bilješke za vijesti.

„Naš cilj je bio da proširimo prethodni rad ispitivanjem kako je upotreba društvenih mreža na nekoliko platformi povezana s fizičkim zdravstvenim ishodima mjerenim biološkim mjerama, mjerama ponašanja i samoprocjenom“, kaže Lee, stručnjak za zdravstvene ishode povezane s društvenim interakcijama.

Pitajući kako bi korištenje društvenih mreža moglo biti povezano s fizičkim zdravljem, istraživači pišu da bi jedan potencijalni put „mogao biti kroz promjenu zdravstvenog ponašanja“.

Napominju da nekoliko studija sugerira da visoki nivoi korištenja društvenih mreža mogu utjecati na san smanjujući njegovu količinu i kvalitetu. Naglašavaju da posebno za one koji prekomjerno koriste društvene mreže, koji prikazuju “zavisnu upotrebu društvenih mreža ili mobilnog telefona” mogu dovesti do “smanjenog kvaliteta sna i nesanice”. A niži kvalitet ili količina sna dovodi do lošijeg fizičkog zdravlja, “uključujući povećane rizike za kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i ranu smrtnost”.

Autori pišu da je ova perspektiva u skladu s hipotezom raseljavanja, koja tvrdi da „vrijeme provedeno na društvenim mrežama može imati štetne efekte izmještanjem aktivnosti koje su korisne za dobrobit i zdravlje – naprimjer spavanje, vježbanje ili interakcija licem u lice.”

Zatim, postoji povećan faktor stresa koji dolazi u vezu s hiperpovezanošću. A s više stresa dolazi i do pogoršanja zdravlja, jer može „povećati broj i težinu somatskih simptoma, vjerovatnoću infekcije i ozbiljnost simptoma nakon izlaganja virusu prehlade i sistemske upale“.

Stoga su istraživači formirali hipotezu da visoki nivoi korištenja društvenih mreža mogu biti povezani s lošijim fizičkim zdravljem, te su ispitali ova razmišljanja o studentima koji su starosna grupa koja je najaktivnije angažirana na društvenim mrežama.

U istraživanju je učestvovao 251 student dodiplomskih studija u dobi od 18 do 24 godine, koji su dali uzorke krvi i ispunili upitnike o fizičkom zdravlju i korištenju društvenih mreža na Facebooku, Twitteru, Snapchatu i Instagramu (ankete su rađene 2017. godine i to su bile najpopularnije platforme u to vrijeme.)

Istraživači su također unakrsno provjerili odgovore studenata s drugom anketom koja je “mjerila valjanost utvrđivanjem stepena do kojeg su učesnici svoju ulogu u studiji shvatili ozbiljno”.

"Uspjeli smo uspostaviti korelaciju između količine korištenja društvenih mreža i ovih pokazatelja fizičkog zdravlja", rekao je Lee. „Što su učesnici više koristili društvene mreže, to su imali više somatskih simptoma i posjeta ljekaru koje su prijavili. Također su pokazali viši nivo hronične upale.”

Prema Leeju, ova studija je samo početak razumijevanja odnosa između društvenih mreža i društvenog zdravlja.

"Gledajući biološki marker u krvi, uspjeli smo pronaći relativno objektivniju vezu između upotrebe društvenih mreža i fizičkog zdravlja, ali ovaj korelacijski nalaz ne može isključiti mogućnost da loše zdravlje utječe na korištenje društvenih mreža", kaže Lee.

Lee dodaje: „U prethodnom istraživanju otkrili smo da su ljudi s visokim samopoštovanjem imali koristi od korištenja društvenih mreža, ali ljudi niskog samopoštovanja nisu. Dakle, efekat može biti nijansiraniji.”

„Ima još posla“, kaže Lee. „Ali želim da kažem da korištenje društvenih mreža može imati vezu s važnim ishodima fizičkog zdravlja.”