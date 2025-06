U prostorijama Behram-begove medrese u Tuzli danas je održan humanitarni bazar za Palestinu. Članovi volonterske, humanitarne i kreativne sekcije potrudili su se da izlože različite proizvode na humanitarnom bazaru, a prikupljeni novac bit će usmjeren za pomoć narodu Palestine koji je suočen sa surovom agresijom Izraela.

“Humanitarni bazar vezujemo za 5. decembar i Dan volontera. Naša volonterska sekcija je uključena u ove aktivnosti i ovo je druga godina kako je bazar posvećen prikupljanju pomoći za narod Palestine. Imamo gotove proizvode, ali i proizvode koji su plod rada naših učenika i učenica“, kaže Fuad Imširović, pomoćnika direktora za nastavu Behram-begove medrese u Tuzli.

Učenici i učenice medrese su se potrudili da gosti humanitarnog bazara mogu popiti kafu ili pojesti palačinke, a pripremili su i određeni broj cegera i privjesaka koji su se mogli kupiti.

Humanitarnom bazaru prisustvovao je u muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović.

“Drago nam je da naša omladina ima suosjećanja, ali i da su racionalni. Ovo je njihova plemenita inicijativa, činili su to i ranije. Baš nam je važno kada nas mladi ljudi podsjećaju na velike ideje i velika djela. To čine učenici medrese, to rade snagom svoje vjere, dobro su informirani i prate događanja u svijetu. Palestina je rana cijelog čovječanstva i to osjećaju mladi ljudi“, kazao je tuzlanski muftija.

Pomoć će biti pružena obespravljenim ljudima, ali posebno djeci u Pojasu Gaze.

“Okupili smo se na humanitarnom bazaru za naše vršnjake iz Palestine. Mi svakodnevno suosjećamo sa njima i bojkotujemo proizvode koji podržavaju Izrael. Nadam se da ćemo sakupiti zavidnu sumu novca koju ćemo donirati našim vršnjacima“, kazala je Esma Rahmanović, članica volonterske sekcije Behram-begove medrese.

Za učenike i učenice Behram-begove medrese ovo je bio veoma važan dan, a učinili su sve da humanitarni bazar protekne u najboljem redu i da se prikupi što više novca za narod Palestine.