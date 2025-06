Ovosedmični kolaps krvavog Baas režima otvorio je put miru i sigurnosti u Siriji, rekao je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

"S krajem krvavog Baath režima, vrata mira i sigurnosti u Siriji su otvorena", rekao je Erdogan na skupu povodom Dana ljudskih prava u Ankari.

Erdogan je ponovio predanost njegove zemlje da stane uz potlačene narode svijeta.

Kritikovao je globalne dvostruke standarde o ljudskim pravima, rekavši da se ona danas doživljavaju kao "privilegirana prava koja se primjenjuju samo na određene regije i populacije".

"Konvencija o ljudskim pravima nije spriječila genocid u Srebrenici, kao ni u Ruandi, pod noge je bačena u Gazi", rekao je Erdogan.

Govoreći o stavu Turkiye o 13-godišnjoj sirijskoj krizi, Erdogan je rekao: "Turkiye je uvijek pristupala sirijskoj krizi s perspektivom vođenom savješću."

Erdogan je također istaknuo inkluzivne humanitarne napore Turkiye, istaknuvši podršku njegove zemlje milionima raseljenih Sirijaca bez diskriminacije.

"Nismo pitali one koji su nam dolazili na vrata da li su Turci, Arapi ili Kurdi. One koji su od nas tražili pomoć nismo pitali jesu li muslimani, kršćani ili židovi. One koji su se sklonili u Turkiye nismo pitali da li su bijelci ili crnci. Bez obzira na identitet, otvorili smo, ne samo vrata zemlje već i vrata naših srca", rekao je Erdogan.

Tokom sirijskog građanskog rata oko četiri miliona Sirijaca sklonilo se u Turkiye, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu.