U Sarajevu je u srijedu upriličena primopredaja ključeva 40 automobila za porodice sa poplavljenih područja Jablanice i Konjica u organizaciji Udruženja Pomozi.ba.

Radi se o humanoj akciji u kojoj su poduzetnik Hajriz Brčvak i predsjednik Fudbalskog kluba (FK) Velež Admir Rahimić donirali 40 automobila porodicama koje su ostale bez vozila nakon poplava koje su nedavno pogodile dijelove Bosne i Hercegovine.

Osnivač Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić izjavio je da je ovo još jedna izuzetno lijepa i velika priča kako bi se pomoglo unesrećenim ljudima.

"Naši prijatelji, prije svega, Hajriz Brčvak i Admir Rahimić, dokazani humanitarci, ovaj put doniraju 40 automobila za 40 porodica sa područja opština Jablanice i Konjica. Radi se o izuzetno vrijednim autima, konkretno više od milion i 200 hiljada KM je vrijednost ovih 40 automobila. Pomozi.ba je partner ovog projekta na način da su auti stigli iz Njemačke, a mi smo platili sve dadžbine, negdje porez, carina i ostalo, oko 330 hiljada KM, kako bi ovih 40 porodica dobili ova vrijedna vozila", kazao je Karalić.

Istakao je da je veliki broj ljudi u Njemačkoj i BiH bio uključen da bi ovi automobili konačno bili uručeni ljudima koji su preživjeli poplave početkom oktobra.

"Ovo je za organizaciju Pomozi.ba još jedna u nizu akcija u sklopu akcije pomoći poplavljenim područjima. Mi smo i dalje uz taj narod, u narednom periodu fokus nam je, gdje god možemo, na rješavanju stambenog pitanja i svega što je potrebno tim ljudima", rekao je Karalić.

Ema Maslo Hasić, koja je izgubila oca i nanu u poplavama u Donjoj Jablanici, izrazila je zahvalnost na donaciji.

"Nije lako, ovo što desilo je neopisivo. Sve što ste godinama gradili preko noći je nestalo, u trenu smo ostali bez svega. Svi smo lijepo živjeli, imali smo veliku kuću i ovom prilikom želim da se zahvalim donatorima što ponovo imamo prevozno sredstvo", kazala je.

Veliki humanitarac i privrednik Hajriz Brčvak istakao je da je vrlo važno pomoći ljudima u potrebi.

"Mislim da svaki čovjek treba dati onoliko koliko može, a svaki čovjek može nešto dati. Mislim da se nekada to više gleda na to ko daje više, a onaj ko daje više njemu i Allah daje više, Bog mu daje više, to je srazmjerno. Nama Bog daje ne samo za nas, mi smo poštari onog što dobijemo. Mnogo je bitno da budemo jedni uz druge, ali ne samo u nevolji, treba da budemo jedni uz druge i kada nam je lijepo", rekao je Brčvak, napominjući da je "zajednica preča od pojedinaca"

Admir Rahimić, još jedan dokazani humanitarac, podsjetio je na izreku "vaše je samo ono što date".

"Mislim da to nije samo onako rečeno jer samo ono što dajete s dobrom namjerom to ispunjava čovjeka i to se višestruko vraća. Pogotovo treba pomoći bilo kome u lošem stanju, pogotovo u katastrofi koja se desila u Jablanici, trebaju svi koji mogu pomoći jer mislim da samo tako možemo iznijeti ovu zajednicu", kazao je Rahimić.

Brčvak i Rahimić žive u inostranstvu, ali godinama sarađuju i odlučili su na ovaj način i ovom vrijednom donacijom da pomognu ljudima koji su početkom oktobra gledali kako poplave i klizišta uništavaju ono što su godinama gradili.

U katastrofalnim poplavama koje su pogodile područje Jablanice, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa i Konjica, 26 ljudi je poginulo, a materijalna šteta procjenjuje se na desetine miliona KM.