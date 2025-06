Doneo sam dokumentaciju o nadstrešnici Železničke stanice u Novom Sadu koja će sutra biti dostupna na sajtu Vlade, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom večerašnjeg obraćanja javnosti.

Vučić se obratio javnosti sa Andrićevog venca u Beogradu, a za to vrijeme čuli su se zvižduci studenata koji su se okupili ispred zgrade Predsjedništva Srbije.

Predsjednik Srbije je tokom obraćanja javnosti pokazao dokumentaciju o nadstrešnici koja se obrušila na Železnićkoj stanici u Novom Sadu u nekoliko fascikli.

"Rešio sam da donesem dokumentaciju o tome šta se dogodilo u Novom Sadu. Spreman sam to da dam studentima, samo neka nađu izaslanika. Ovde je osam registratora, ukupno 195 različitih dokumenata. Zamolio sam predsjednika Vlade Miloša Vučevića i gospođu (Aleksandru) Damjanović sva dokumenta sutra, u naredna 24 sata objave na njihovom sajtu", najavio je Vučić i precizirao da se radio o celokupnoj dokumentaciji koja je na raspolaganju tužilaštvu.

"Ja ću svaku porodicu (stradalih u Novom Sadu) koja ne želi to da odbije, da obiđem do Božića, do 7. Januara 2025. da razgovaram s njima, da vidim šta je to šta možemo da pomognemo tim porodicama. Već sam u više porodica bio."

Kazao je i kako će vlastima u Novom Sadu da predloži ideju da se na mjestu gdje se tragedija dogodila napravi spomenik "koji će jasno da ukaže na nezaborav, na to koji su ljudi i djeca tu stradali. Da nikada ne zaboravimo njihovu sudbinu".

O programu stambenih kredita

"Doneli smo odluku da povećamo davanja Vlade za 20 odsto za materijalne troškove univerziteta i fakulteta u Srbiji. Vlada će odmah doneti tu odluku", rekao je Vučić.

Program stambenih kredita za mlade - učešće će iznositi umesto 15.000 evra - 2.250 evra

Vučić je rekao da će napraviti program stambenih kredita za mlade. Ideja je da kao u SAD mladi dođu do prvog stana, da deca ne ostanu do 40. godine kod roditelja, naveo je predsjednik Srbije.

"Najveći problem je nivo učešća i kamatne stope", rekao je Vučić.

Kaže da je prosečna cijena kvadrata 1.550 eura, a za 48 kvadrata za mladog čovjeka 75.000 eura.

"Sa našim programom, učešće će iznositi umesto 15.000 evra, 2.250 evra", rekao je Vučić.

Rata tokom prve godine je 121 euro za korisnika, a država subvencioniše 91 euro, kazao je Vučić.

"Od druge do šeste godine rata za mladu osobu koja učestvuje u kupovini stana je do 200 evra. Mi opet učestvujemo sa 91 evrom. Rata od sedme godine, pa do 40. je 333 evra za korisnika. Prateće troškove ćemo svesti na minimum, da svakako budu manji od 700 evra", naveo je Vučić.

Vučić se osvrnuo na početku obraćanja na protest ispred Predsjedništva istakavši da to nije pitanje blokade fakulteta već pitanje politike.

“Uspeo sam da lidere političkih stranaka nateram da pokažu svoje pravo lice, kao i one koji im služe u različitim pokretima i nevladinim organizacijama. Bilo je dovoljno da ne zakažem konferenciju za novinare u Palati (Srbije), nego da je zakažem ovde. I oni su potrčali odmah da se okupe i da dođu da zvižde. Da pokažu koliko sam bio u pravu za sve ovo vreme, govoreći o isključivo političkoj prirodi protesta, neki su bili pametniji pa su ostali na fakultetima“, rekao je Vučić.

Kaže da je izašao na terasu i pozdravio studente.

U Srbiji je trenutno u blokadi više od 40 državnih fakulteta. Osnovni zahtjevi studenata koji protestuju su otvaranje tajne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu, ali i procesuiranje organizirane skupine koja je napala njih i njihove profesore na skupu, prilikom odavanja počasti žrtvama.