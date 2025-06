Eissa Youssef je rođen u gradu Abu Kamal u pokrajini Deir ez-Zor na istoku Sirije. U Sarajevo je došao 1988. godine kako bi studirao medicinu. Ostao je u Sarajevu gdje se oženio Bosankom sa kojom ima troje djece, a i danas radi kao pedijatar na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. U Siriji nije bio skoro 40 godina, posljednji put je tamo bio 1990. godine.

"Dugo nisam bio u Siriji. Kada sam došao ovamo, vidio sam drugačiji život od onog u Siriji. Tada u mojoj zemlji nisi smio da pričaš, a kamoli da budeš aktivan. Svi Sirijci žive tako. Kod nas pogotovo važi ono 'šuti jer i zidovi imaju uši'. To je znak da se ljudi boje za svoj i život svoje porodice. Da odeš samo ti u zatvor to bi bilo ok, međutim, tamo ideš ti, pa otac, majka, braća... Kompletna porodica ide u zatvor, a da ne zna zašto", ispričao je Youssef.

Nakon što je došao u Sarajevo i počeo da studira, nekoliko puta je preko ambasade tražio dozvolu za ulazak u Siriju, kako bi posjetio porodicu. Međutim, više puta mu je došla odbijenica, a da nije naveden razlog za to. Pretpostavlja da su o njima pravljene neke procjene i izvještaji o njihovom kretanju, mišljenjima, druženjima, koji nisu bili prihvatljivi tadašnjoj vlasti.

Više od 36 godina u BiH

"Onda je na tvom imenu neka crna tačka. Tako da ja nikada nisam mogao saznati koji je razlog da se ja ne mogu vratiti u Siriju. Međutim, Assadov (svrgnuti sirijski predsjednik Bashar al-Assad) otac davao je dozvole onima koji žele da posjete svoje porodice na mjesec dana. Neko je uspio da dobije dozvolu, ali ja nisam", kazao je Youssef.

Majku je vidio u Kuvajtu, gdje je dolazila kod njegovog brata koji je bio tamo. Tamo su se vidjeli 1998. godine. Jedan brat je u Turkiye, pa je i njega tamo posjećivao.

"Ostalu braću nisam vidio. Otac je umro kada je bio rat u Bosni i Hercegovini. Majka je umrla kada je tamo počeo rat. Nisam bio na dženazama. Umrla su mi i trojica braće u Siriji. Ne znam da li su umrli prirodnom smrću ili na neki drugi način. Nikada mi nisu rekli. U Siriji sada imam još dvojicu braće", istakao je Youssef.

Kada je telefonom razgovarao s njima, kaže, uvijek je pazio o čemu pričaju, jer se bojao za njihov život.

Sirija je poprište građanskog rata već 13 godina, a nakon perioda relativnog zatišja, sukobi između snaga Assadovog režima i antirežimskih grupa ponovo su izbili 27. novembra u ruralnim područjima zapadno od Halepa.

Opozicione snage su potom pokrenule munjevitu ofanzivu i za desetak dana zauzele ključne gradove, zaključno s zauzimanjem glavnog grada Damaska u nedjelju ujutro. Opozicione snage su oslobodile i Deir ez-Zor odakle je Youssef.

Sretan je zbog pada režima u Siriji. Nada se oporavku svoje matične zemlje i povratku nakon skoro četiri decenije.

"Danas smo sretni. Sirijci u svim dijelovima svijeta su sretni. Jedva čekamo da se vratimo u svoju zemlju, bez obzira na to što ovdje imamo dobar život. Naravno da volim Bosnu, ali više se voli ono gdje si rođen i odrastao. U Siriji sam bio do završetka srednje škole, a onda sam došao ovdje. Ovdje sam više od 36 godina. Znači da sam ovdje više nego u Siriji. Ali, uvijek razmišljaš o svom gradu, je li isto, jesu li ista ona mjesta gdje si hodao kada si bio mali, gdje si bio u Damasku, Halepu...", ispričao je Youssef.

Nakon što je čuo da je pao režim u Siriji, djeci je rekao da idu tamo.

Sirijci će ponovo izgraditi sviju zemlju

"Već sam napravio plan kako ćemo obići Siriju. Djeca žele da vide odakle im je otac, gdje je odrastao. Zasad planiramo da odemo kao na izlet, ali naravno da želim da se vratim. Želim i da pomognem Sirijcima tamo, kao ljekar. I ranije sam želio da se vratim, ali nisam mogao", pojasnio je Youssef.

Ne gubi nadu da će sirijski narod obnoviti zemlju i živjeti u slobodi. Smatra da to ne može biti ista ona Sirija koja je bila pod vladavinom Bass stranke.

"Sirijci više neće dozvoliti onaj režim. Imali su mnogo strpljenja svih ovih godina. Bilo je mnogo gubitaka. Mislim da neće dozvoliti da bude kako je bilo. Vjerujem da će biti bolje. Vjerujem u Sirijce. Bili su strpljivi 13 godina i osam mjeseci. To je najteži dio, a imaju i one 54 godine. Toliko traje to strpljenje", rekao je Youssef.

Podsjetio je na zatvaranje Sirijaca u različite zatvore i torture koje su godinama primjenjivane.

"Primjenjivali su takve torture, ubijali su na takve načine, a onda su pokušavali da prikriju zločine. Sirijci, a i ja među njima, su sretni. Nadam se da će države, koje su bile uz nas, i dalje biti tu, da će pomoći tako da se ne miješaju u njihove unutrašnje stvari. Sirijci će ponovo izgraditi Siriju, siguran sam u to", poručio je Youssef.

Mišljenja je da je ovo novi početak za sirijski narod.

"Sirijci vole i hoće da rade. Oni će ponovo izgraditi Siriju. Sirijci imaju strpljenje. Sirija će ponovo biti lijepa", naglasio je Youssef.