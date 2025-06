U petak, 13. decembra, počela je primjena Pravilnika o zabrani pušenja u svim zatvorenim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Pravilnik je stupio na snagu 13. juna 2024, ali je ostavljen rok od pola godine za prilagođavanje ugostiteljskih objekata.

Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH, koji je usvojen 2022. i Pravilnikom su jasno definisane precizne odredbe šta sve spada pod duhanski proizvod, pa je tako jasno razdvojeno da se pod pojmom pušenja cigareta ne podrazumijeva konzumiranje bezdimnih duhanskih proizvoda, odnosno proizvoda čija upotreba ne uključuje proces izgaranja.

To znači da će se u zatvorenim prostorijama moći koristiti proizvodi koji naprimjer zagrijavaju duhan.

Zabrana omogućava određene izuzetke za ugostiteljske objekte, što uključuje posebne zatvorene prostorije za pušenje, odvojene od ostatka objekta i opremljene ventilacijom koja sprječava širenje duhanskog dima u nepušačke dijelove.

Prostorija za pušenje ne smije biti manja od 10 metara kvadratnih i ne smije zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora.

U tim prostorijama nije dozvoljeno konzumiranje hrane, a na ulazu mora biti istaknuta oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje."

Kazne se kreću do 100 KM za fizička lica, do 1.500 KM za vlasnike i korisnke prostora gdje je pušenje zabranjeno, do 1.000 KM za odgovorna lica, te do 5.000 KM za pravna lica.