Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turkiye Fahrettin Altun izjavio je da se ta zemlja dokazala kao pomirljiva i stabilizirajuća snaga u rješavanju kriza, te je poručio da će Turkiye i dalje biti snažan saveznik, odlučujući akter i predvodnik u rješavanju regionalnih i globalnih problema.

U govoru na otvaranju Međunarodnog samita o strateškim komunikacijama 2024 (Stratcom Summit 2024) u organizaciji Direkcije za komunikacije u kompleksu Rixos Shipyard u Istanbulu, Altun je rekao da je Stratcom postao globalni centar privlačnosti u oblasti i da je jedna od tačaka susreta doajena strateške komunikacije u svijetu.

Navodeći da je ovogodišnja tema foruma “Vještačka inteligencija u komunikaciji: Trendovi, zamke i transformacija“, Altun je kazao da je umjetna inteligencija nepobitna činjenica današnjeg komunikacijskog ekosistema, te da će se i forum fokusirati na to.

Ukazujući na činjenicu da se ulaganja u tehnologije umjetne inteligencije povećavaju iz dana u dan, Altun je kazao da globalne tehnološke kompanije, start-upovi, univerziteti i vlade izdvajaju milijarde dolara za studije u ovoj oblasti.

Ističući da se ulaganja u umjetnu inteligenciju približavaju cifri od 200 milijardi dolara, Altun je pojasnio da studije umjetne inteligencije uzimaju maha u mnogim oblastima, od zdravstva do finansija, obrazovanja do e-trgovine, proizvodnje robe do vojnih oblasti i medija i komunikacije.

Altun je napomenuo da se u sektoru komunikacija i medija umjetna inteligencija intenzivno koristi u analizi velikih podataka, mjerenju korisničkog iskustva i proizvodnji sadržaja.

“Korisnici su također sve aktivniji. Uz pomoć modela umjetne inteligencije, korisnici su počeli da preuzimaju direktnu ulogu u procesu. Prisustvo sadržaja proizvedenog umjetnom inteligencijom na internetu se povećava iz dana u dan, a uz ove sadržaje stvaraju se identiteti, čak i sintetički mediji i kanali. Istraživanja pokazuju da će više od 500 miliona ljudi širom svijeta aktivno koristiti aplikacije zasnovane na vještačkoj inteligenciji do 2024. Vidimo da ove godine otprilike 15 posto svih digitalnih sadržaja proizvoditi umjetna inteligencija, što je izuzetno upečatljiv podatak“, kazao je Altun.

Ističući da su s tehnologijom umjetne inteligencije i transformacijama suočene sve oblasti života čovjeka, a ne samo komunikacije, Altun je naveo da svaka veća transformacija i raskrsnica nosi svoje izazove.

Altun je naglasio da su sistemske transformacije kojima su svjedočili s umjetnom inteligencijom dovele do restrukturiranja u društvenoj sferi, ali da bi mogle dovesti i do dubokog nemira, pa čak i haosa, ili barem povećati osjećaj nemira i haosa.

Navodeći da umjetna inteligencija, kao i svaka tehnološka inovacija, nesumnjivo sadrži mogućnosti, izazove, rizike i prijetnje, Altun je poručio je potrebno kvalitetno upravljanje tim rizicima za dobrobit čovječanstva.

Altun je naveo da se ne može govoriti o tehnologiji nezavisnoj od društvenih procesa, te da svaki novi izum i svaki naučni razvoj proizilazi iz društvenih realnosti.

Ističući da razumijevanje u kojem je tehnologija subjekt, a ljudi objekt proizvodi tehnološki determinizam koji je oprečan historiji i društvu, Altun je rekao da to razumijevanje ima dva oblika, od kojih je prvi “tehnofobija“, a druga je “tehnofilija“.

Dodao je da bi zato trebalo oprezno pristupati tehnologijama vještačke inteligencije.

Altun je rekao da kiša dezinformacija koja prijeti cijelom čovječanstvu uzrokuje demokratske krize, ograničavanje individualnih sloboda, porast društvene klime straha, zagađenje informacija, političke i društvene podjele i porast govora mržnje.

Ističući da dezinformacije izazivaju krizu istine, Altun je rekao da osnova krize istine leži u činjenici da laži postaju uobičajene, a istina nevažna.

Proizvodi se efikasniji dezinformativni sadržaj

Dodao je da se ova kriza produbila sa postojećim tehnologijama vještačke inteligencije.

“Danas se sadržaj identificiran kao sintetički može kreirati trenutno sa samo jednim klikom, a ovi sadržaji se brzo šire društvenim mrežama. Zahvaljujući Deepfake tehnologiji, video i audio snimcima lako se može manipulirati na realističan način, a stvaraju se učinkovitiji dezinformativni sadržaji. Oni koji to iskorištavaju, da tako kažem, stvaraju rasizam, ksenofobiju, islamofobiju itd. To širi destruktivne ideje kao što je govor mržnje u društvu“, kazao je Altun.

Navodeći da su tehnologije umjetne inteligencije, u svom sadašnjem obliku, nažalost pozicionirane prema interesima moćnika, Altun smatra da kao takve tehnologije umjetne inteligencije povećavaju nepravdu među klasama i nacijama, kao i globalnu nepravdu.

“To ne bi trebalo da služi bogaćenju ili učvršćivanju globalnih eksploatacionih odnosa. Umjesto toga, trebalo bi da služi oslobađanju i učvršćivanju ljudi, društava i kultura“, kazao je Altun te nastavio:

“Suočeni smo sa izuzetno složenim nizom problema, od ratova do migracija, od globalnog terorizma do pokušaja genocida, od klimatskih promjena do krize hrane. Potrebna nam je globalna saradnja u suočavanju sa globalnim problemima. Kao Turkiye, mi nastojimo da razvijamo globalnu saradnju u suočavanju sa globalnim problemima, naši napori su u tom pravcu. U tom kontekstu, ulažemo intenzivne napore da izgradimo nove oblasti saradnje sa svim našim saveznicima.“

Turski uticaj na svjetsku politiku

Altun je naglasio da su kao Turkiye uvijek zagovarali i zauzimali jasan stav za mir i uspostavljanje pravde u rješavanju kriza i konflikata u regionu i svijetu.

“Sporazum iz Ankare potpisan između Etiopije i Somalije prije dva dana jedan je od najnovijih i konkretnih primjera rada naše zemlje u tom pravcu, mirovne diplomatije našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a također pokazuje kako Turkiye utiče na svjetsku politiku, ne samo na Bliski istok i Balkan. Također otkriva da je Turkiye važan globalni igrač koji utiče, ne samo na geopolitiku Kavkaza i Crnog mora, već i na geopolitiku Afrike. Ona doprinosi i istovremeno jača svoju diplomatsku učinkovitost i kredibilitet na globalnom nivou. Uvijek teži da doprinese miru“, poručio je Altun.

Naveo je da je Sporazum o žitu bio ključan za eliminaciju prijetnje gladi koja bi pogodila milione ljudi nakon izbijanja rata u Ukrajini, a da je i on postignut posredovanjem Turkiye.

“Turkiye, pod vodstvom našeg predsjednika, čini intenzivne međunarodne diplomatske napore da okonča izraelske zločine i genocid u Gazi, pruži humanitarnu pomoć i uspostavi bezuvjetni i trajni prekid vatre“, rekao je Altun i dodao:

"U Siriji, koja je također svjedočila vrućim dešavanjima posljednjih dana, Turkiye je 13 godina stajala na pravoj strani historije, kako to kaže naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Danas, uz snažno vodstvo našeg predsjednika, cijelom svijetu je jasno kako stojimo na pravoj strani historije u Siriji. Naša zemlja je ugostila milione Sirijaca i stala uz potlačene u Siriji i protiv tlačitelja. Nastavit ćemo činiti sve da zemlja živi u miru. Čvrsto vjerujemo da Sirija pripada Sirijcima, nikada nismo prihvatali političke, geografske i etničke pokušaje inženjeringa u Siriji, s kojom imamo kopnenu granicu od 911 kilometara i dugogodišnji zakon o bratstvu i susjedstvu. Ostaćemo pri stabilnosti, bićemo protiv terorizma i snažno ćemo nastaviti taj stav. Kao pomirljiva i stabilizirajuća snaga u rješavanju kriza, Turkiye će i sutra biti snažan saveznik, odlučujući akter i predvodnik u rješavanju regionalnih i globalnih problema.“

Direkcija za komunikacije, AA, TRT i Ured za oglašavanje na strani istine

Ističući da se strategija i vizija koju je Turkiye utvrdila u vezi sa umjetnom inteligencijom ne fokusiraju samo na ekonomske i komercijalne dimenzije ovih tehnologija, Altun je kazao da strategija uključuje očuvanje društva, kulture i ljudskih vrijednosti u društveno-ekonomskoj transformaciji koju uzrokuje umjetna inteligencija.

“Dok se borimo za globalnu pravdu pod vodstvom našeg predsjednika, s druge strane, mi se borimo i za istinu u globalnoj areni i pozivamo na pravdu u okviru ove borbe za istinu. Kao što kažemo da je pravedniji svijet moguć, također kažemo da je moguć i pravedniji medijsko-komunikacijski ekosistem. Pozivamo na pravedniju upotrebu tehnologija umjetne inteligencije“, istakao je Altun.

Dodajući da nastoje dodatno poboljšati geopolitičku poziciju Turkiye, Altun je kazao da turske institucije, kao što su Direkcija za komunikacije, Anadolu agencija, TRT i Ured za oglašavanje, osiguravaju tačne informacije, a ne laži i dezinformacije i da se bore da istina prevlada.

“Istina je osnova naše demokratije, naše političke mašte, ukratko, naše vizije prosperitetne i pravedne budućnosti. Ništa od toga ne možemo učiniti bez lojalnosti istini, bez stavljanja istine u centar komunikacije i međunarodnog sistema“, zaključio je Altun.