Južnokorejski parlament suspendovao je u subotu predsjednika Yoon Suk Yeola s dužnosti nakon što je usvojio zahtjev za opoziv zbog pokušaja uvođenja vanrednog stanja.

„Oko 204 poslanika glasala su za opoziv, dok je minimalni prag za donošenje odluke 200 glasova u parlamentu od 300 mjesta“, navodi se u saopštenju parlamenta.

U pitanju je drugi zahtjev za opoziv koji je blok od šest opozicionih stranaka podnio protiv Yoona, a prvi nije imao dovoljnu podršku u parlamentu prošle sedmice.

Prema južnokorejskom ustavu, sadašnji premijer Han Duck Soo će preuzeti dužnost od Yoona dok Ustavni sud ne odluči da je Yoonova smjena opravdana.

Sud će održati suđenje za događaje koji su doveli do opoziva i odlučiti treba li Yoon biti smijenjen. To može potrajati do šest mjeseci, ali ako sud potvrdi da je Yoon opozvan, predsjednički izbori moraju biti održani u roku od 60 dana.

U slučaju da Yoon odluči da podnese ostavku, to će pokrenuti predsjedničke izbore u naredna dva mjeseca.

Zahtjevu koji je podnio opozicioni blok koji broji 192 poslanika bila je potrebna podrška najmanje osam poslanika vladajuće Partije narodne moći koja ima 108 poslanika.

Ovo je to treći podržan zahtjev za opoziv u ustavnoj istoriji Južne Koreje.

Zahtjev je pokrenut nakon što je Yoon šokantnom odlukom uveo vanredno stanje u noći 3. decembra koje je ukinuto u roku od šest sati nakon što je 190 poslanika te noći u parlamentu odbilo predsjednikovu odluku.

Ovaj potez 63-godišnjeg lidera otvorio je istragu, uključujući i samog Yoona koji je postao prvi predsjednik koji se suočio s optužbama za izdaju i pobunu, dok su mu zabranjena putovanja.

Yoon je izabran 2022. na petogodišnji mandat do 2027. godine, ali njegova administracija je oslabila kada je glavna opoziciona Demokratska stranka osvojila većinu na parlamentarnim izborima održanim u aprilu ove godine.