Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum potpisan je na današnji dan 1995. godine u Parizu čime je okončan četverogodišnji rat u BiH.

Dejtonski mirovni sporazum potpisali su predstavnici tri strane u Bosni i Hercegovini i predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman uz prisustvo svjetskih sila, prije tačno 29 godina, 14. decembra u pariskoj palači Elysee.

Prethodno je Dejtonski sporazum 21. novembra 1995. godine parafiran u Wright-Patterson bazi kod Daytona, u američkoj državi Ohio. Ovaj sporazum rezultat je diplomatske inicijative američke vlade koju je otpočeo tadašnji glavni američki posrednik Richard Holbrooke u vrijeme kampanje tadašnjeg predsjednika Billa Clintona.

Bosna i Hercegovina ne posjeduje originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma ili barem do sada nijedna bosanskohercegovačka institucija nije potvrdila da se originalni dokument nalazi kod njih, javlja Anadolu.

Gdje je originalni Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisan 1995. godine, a koji je u Sarajevo donio Alija Izetbegović, danas niko ne može odgovoriti.

Francuska je međunarodni depozitar Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kojeg poznajemo po nazivom Dejtonski mirovni sporazum, odakle se uvijek može dobiti važeća kopija.

To je i urađeno 2018. godine, kada je zatražena ovjerena kopija originalnog Sporazuma sa svim sadržajima. Jedini primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma, barem onoliko koliko je poznato u javnosti, je ovjerena kopija koja je u našu zemlju došla 2019. godine iz Pariza, putem OHR-a, a na zahtjev Slavena Kovačevića, savjetnika člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.

Ovaj dokument je u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a agencija Anadolu je imala uvid u taj primjerak. Dokument se sastoji od 11 aneksa, ali i dijela koji jasno pojašnjava kako je i ko bio zadužen za prevod.

U sklopu Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi se poseban sporazum o prevođenju kojeg su potpisale tadašnja Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Jugoslavija, a koji se odnosi na to da će u roku od 60 dana Dejtonski mirovni sporazum prevesti na bosanski, hrvatski i srpski jezik i dostaviti Francuskoj kao depozitaru.

Dokument su prevele Hrvatska i Srbija, a Bosna i Hercegovina do sada to nije uradila, iako je prošlo 29 godina. I dalje je nepoznanica zašto to nije urađeno i kada će biti.

Ono što je problem, odnosi se na to da Dejtonski mirovni sporazum nije nikad preveden na bosanski jezik, što je utvrđeno posebnim sporazumom o prevođenju, a što u konačnici, zbog postojanja različitih neslužbenih prevoda ostavlja mogućnost za različite pogrešne interpretacije samog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za sada, važeća službena verzija je samo ona na engleskom jeziku.

Međutim, u bh. javnosti postoje različite interpretacije samog Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sporazum je pisan terminologijom anglosaksonskog prava kojim se uspostavlja okvir nekog sporazuma ili zakona.

Šta se stvarno desilo sa originalnim Dejtonskim mirovnim sporazumom znaju oni koji su bili na pregovorima u Dejtonu i potpisivanju u Parizu.

Svi međunarodni sporazumi se pohranjuju u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ista je stvar i sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji bi morao biti pohranjen u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Arhiv Bosne i Hercegovine ili Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nisu institucije koje arhiviraju ili kod kojih se pohranjuju međunarodni sporazumi, već je to Ministarstvo vanjskih poslova.

"Prije nekoliko godina pokrenuli smo potragu za dokumentom Sporazuma. Nismo ga uspjeli naći. Niti se nalazi u Ministarstvu vanjskih poslova, a po zakonu bi trebao tamo da se nalazi, niti se nalazi u Arhivu, niti u Predsjedništvu BiH. Predlažemo vam da za tačne informacije kontaktirate još žive članove delegacije u Dejtonu. Oni bi možda mogli znati gdje se nalazi original Sporazuma", rekao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić za AA.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH do momenta pisanja ovog teksta nismo dobili odgovor da li se Sporazum eventualno nalazi kod njih ili gdje bi se mogao nalaziti.

Fuad Ohranović, zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, potvrdio je da oni ne posjeduju primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Kada je u pitanju arhivska građa koja se odnosi na potpisivanje Dejtonskog sporazuma, Arhiv Bosne i Hercegovine, nažalost, nema original niti kopiju dokumenta. Postoje samo određene uvezane verzije teksta koji se odnosi na Sporazum, odnosno na sam Ustav BiH, koji je dio Dejtonskog sporazuma", izjavio je Ohranović za AA.

U ovjerenoj kopiji u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se cjelokupan sadržaj Sporazuma - osnovni tekst Sporazuma, 11 stranica, pisma i prateći sporazumi.

Ustav BiH je jedan od 11 aneksa. Pošto su to aneksi međunarodnog ugovora, nijedan aneks nije važniji od drugog aneksa. Svi su u istoj ravni. Naime, ako se provodi Ustav, onda bi se morao provoditi i Aneks 7, povratak izbjeglica, Aneks 6 - ljudska prava, Aneks 9 - uspostavljanje državne koorporacije...

OHR je 2019. godine, usljed nedostatka službenog prevoda na bosanski jezik, objavio da svih 11 aneksa Sporazuma važi u službenoj verziji isključivo na engleskom jeziku.