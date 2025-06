Luigi Daniele, viši predavač na Univerzitetu Nottingham Trent, oštro je kritikovao kontinuiranu nekažnjivost u kontekstu zločina u Gazi, opisujući to kao "odraz moralnog kolapsa Zapada".

"Ovo je proces koji traje više od jedne decenije", rekao je Daniele u intervjuu za agenciju Anadolu, misleći na napore palestinskih vlasti na Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) od 2015. godine.

"Trebalo je predugo da se dođe do ovog trenutka i ja to naravno ocjenjujem pozitivno jer je to ogroman pomak, s obzirom na tradicionalnu izuzetnost i nekažnjivost oko izraelskih zločina", rekao je ovaj profesor.

Međunarodni krivični sud (ICC) je 21. novembra 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta i vojnog vođe Hamasa Mohammeda Deifa zbog navodnih ratnih zločina u vezi sa sukobima u Gazi.

Izrael se također suočava sa optužbom za genocid na Međunarodnom sudu pravde zbog rata u Gazi.

Potrebno brže djelovanje ICC-a

Daniele, koji predaje i istražuje međunarodno humanitarno pravo i međunarodno krivično pravo na Univerzitetu Nottingham Trent, tvrdi da je brže djelovanje ICC-a moglo spriječiti tragediju koja se dešava u Gazi.

"Jedan fundamentalni segment ove katastrofe genocida u Gazi bila je nekažnjivost, uporna nekažnjivost koja je omogućila da se međunarodni zločini normalizuju kao državna politika", smatra Daniele.

Netanyahu i Gallant suočavaju se s rizikom hapšenja ukoliko budu putovali u bilo koju od 124 zemlje koje su potpisnice Rimskog statuta, kojim je uspostavljen ICC.

Nedavna odluka suda zahtijeva od ovih država članica da provedu naloge za hapšenje.

"Ove države su ratificirale Rimski statut, što znači da imaju zakonske obaveze da izvrše naloge za hapšenje", pojasnio je ovaj pravni ekspert.

Dodao je da bi nalozi za hapšenje trebalo da dovedu i do "moralnog i političkog odbacivanja osumnjičenih", ali je napomenuo da se to uopšte ne dešava.

Kritika prema zapadnim vladama

Posebno je kritizirao zapadne vlade jer, kako je rekao, prihvataju zločine nad civilima u Gazi kao da je to "nešto normalno".

Optužio ih je također da održavaju "kolonijalnu nadmoć" na tom području.

"Nakon stotina godina kolonijalizma, zapadna politika ponovo smatra čitavo stanovništvo, žrtve masovnih zločina, kao neku vrstu nove normale", kazao je.

Daniele je kritizirao i nedavne izjave američkog predsjednika Joea Bidena u kojima je odbacio odluku ICC-a o nalozima za hapšenje izraelskih zvaničnika.

Biden je ranije izjavio da "šta god da ICC implicira, ne postoji ekvivalencija, nikakva, između Izraela i Hamasa", dodajući da će Sjedinjene Američke Države (SAD) uvijek biti uz Izrael protiv prijetnji njegovoj sigurnosti.

"Ovo je jedan od zabrinjavajućih i najužasnijih pokazatelja zapadnog moralnog bankrota i ignorisanja", kazao je.

Ratno pravo

Ratno pravo, kako je rekao, jednako važi za sve strane i upozorio je da opravdavanje ratnih zločina podriva demokratske vrijednosti.

Naglasio je da mnogo žali zbog narušavanja i opadanja demokratskih principa u zapadnoj vanjskoj politici.

"Bilo je momenata kada je biti liberalno-demokratska država bilo nespojivo sa ismijavanjem međunarodnih zakona i principa jednakosti pred zakonom", pojasnio je Daniele.

"Ali više nije tako. Zapadne države su se srozale na nivo normalizovanog tribalizma", dodao je.

Tribalizam je društvena organizacija plemenskog tipa, koja se u primitivnim društvima očituje ponajprije kroz plemenski način života, u plemenskim grupama.

Profesor Daniele je na kraju upozorio da pravna zajednica rizikuje da bude zapamćena kao generacija koja je omogućila ovo propadanje.

"Sud historije će biti nemilosrdan. Biće jači od bilo koje presude koju donese bilo koji međunarodni sud", rekao je Daniele.