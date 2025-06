Legenda brazilskog i svjetskog fudbala 48-godišnji Ronaldo objavio je da će se kandidovati za predsjednika Fudbalskog saveza Brazila (CBF) te da želi “vratiti ugled" nacionalnom timu.

Ronaldo, koji je za reprezentaciju odigrao 98 utakmica, kandidovao se kako bi zamijenio sadašnjeg predsjednika FS Brazila Ednalda Rodriguesa.

Brazil, rekordni petostruki šampion svijeta u fudbalu, posljednji put je slavio na Mundijalu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, a od tada nije uspio da prođe dalje od četvrtfinala.

"Već decenijama brazilski fudbal je put za bjekstvo brazilskog naroda kada se suočavao sa svakodnevnim problemima. To je bilo gorivo brazilskog naroda i danas vidimo potpuni nedostatak interesovanja stanovništva za reprezentaciju. Među stotinama stvari koje me motivišu da postanem kandidat za predsjednika CBF-a jeste da vratim ugled i poštovanje koje je reprezentacija oduvijek imala i koji do danas niko drugi nije imao“, rekao je Ronaldo za brazilski “Globo Esporte“.

Rodriguesov mandat traje do marta 2026. godine, a predsjednički izbori moraju se održati 12 mjeseci prije isteka.

Ronaldo, koji je s Brazilom osvajao Mundijal 1994. i 2002. godine, sa 15 golova drugi je na listi najboljih strijelaca svjetskih prvenstava svih vremena iza Njemca Miroslava Klosea, koji je protivničke mreže pogađao 16 puta.

Ronaldova reprezentativna karijera trajala je 17 godina, a osvojio je i dvije titule Copa Americe i olimpijsku bronzanu medalju.

"Imamo najbolje igrače, imamo Viniciusa Juniora, Neymara, Rodryga, Estevaa, Endricka..., imamo mnogo talenata, kako da ne igramo dobro. Moramo promijeniti ovu dinamiku. Brazil mora biti protagonista na Svjetskom prvenstvu, na Copa Americi, ne može propustiti Olimpijske igre. To je neprihvatljivo za talenat koji imamo", istakao je nekada sjajni napadač.

Ronaldo je tokom igračke karijere nastupao za Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelonu, Inter Milan, Real Madrid, Milan i Corinthians. Dva puta je osvajao “Zlatnu loptu“, 1997. i 2002. godine.