Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u utorak sjednici Vlade Srbije na kojoj je govorio o Kosovu, napretku njegove zemlje na evropskom putu i protestima mladih u toj zemlji.

Vučić je kazao kako srpski narod na Kosovu "vodi tešku borbu za opstanak i očuvanje političkog legitimiteta".

"U narednim danima, Kurtijev režim će pokušati da proglasi Srbe krivim bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza sa jasnim političkim ciljem da zabrani učešće Srpskoj listi na izborima. To je i najvažniji razlog zbog kojeg putujem u Brisel, gdje ću ljudima u Evropi pokušati da ukažem na ono što se stvarno zbiva na Kosovu, iako oni to uglavnom znaju", napisao je Vučić na Instagramu.

Što se klastera tiče, Vučić je istakao da će ga EU konačno otvoriti krajem januara ili u prvoj nedjelji februara.

"Ne znam da li je to preokret. Važna je stvar, mnogo toga moramo da uradimo i u mnogo sfera društvenog života da napredujemo. Mi smo donijeli odluke da svoju zemlju reformišemo i da to što stoji u agendi EU, bude urađeno do 2026. godine", dodao je.

Vučić je od Vlade Srbije tražio da formira tim za sankcije koje će Sjedinjene Američke Države uvesti Naftnoj industriji Srbije (NIS), ali i tim za razgovore sa Gazpromom, kako bi se pripremili za "ogroman izazov".

"Mi sebi ne možemo da dopustimo da ostanemo bez nafte ili da trošimo rezerve. Kao mala zemlja, moramo da brinemo o sebi, našim građanima i kompanijama", kazao je Vučić.

Osvrnuo se i na proteste studenata i mladih u Srbiji na kojima se traži odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

"Nemojte da zaboravite da ljudi cijene one koji su u ringu i bore se za svoje stavove. Za mene je neshvatljivo da cela Vlada ćuti oko izvođenja maloletne djece iz škola. Studente nemojte da dirate, imaju punu slobodu i nikada nećemo da dirnemo u autonomiju univerziteta, neka rade šta hoće i koliko hoće, a vi se posvetite svom poslu, a to su strane direktne investicije i borba za azijska tržišta i dolazak azijskih investitora. Što se tiče pritisaka, prije svega organizovanih spolja, vi gledajte svoj posao i njemu se posvetite, a oni neka rade svoj posao do trenutka dok ne počine nasilje. Kad počine nasilje, onda se zna kako država odgovara", poručio je predsjednik Srbije.