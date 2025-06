Hostel Celica u Ljubljani jedan je od najpoznatijih i najunikatnijih hostela u Sloveniji, a ujedno i jedan od najzanimljivijih na svijetu.

Smješten u starom dijelu Ljubljane, u blizini kulturnih znamenitosti i atrakcija grada, Hostel Celica je prepoznatljiv po svojoj historiji i inovativnom pristupu smještaju.

Hostel je smješten u bivšoj zatvorskoj zgradi, koja je izgrađena 1882. godine kao vojni zatvor, a tokom svoje historije bila je korištena za različite namjene, uključujući i zatvor za političke zatvorenike.

Nakon raspada Jugoslavije i slovenskog osamostaljenja, zgrada je napuštena i od tada se pregovaralo o njenom rušenju. No, kreativni umjetnici izborili su se za njenu obnovu i pretvorili je u moderan hostel.

Godine 2003, nakon obnove i transformacije, Hostel Celica je otvoren za javnost kao kreativni hostel s jedinstvenim konceptom.

U hotelu se nalazi ukupno 20 ćelija, koje su sada pretvorene u sobe za spavanje. Svaka soba u hostelu bila je originalno zatvorska ćelija, koja je preuređena u funkcionalan i udoban smještaj, zadržavajući elemente zatvorskog okruženja, ali u modernoj i ugodnoj verziji.

"Cilj je da svaki gost, kad dođe tu, da se malo podsjeća šta je bilo nekad i šta je sada. Kažu gosti da je to baš onako tmurno, možda se malo osjećaju i neprijatno, ali to je naš cilj. Da ima to jedno zatvoreničko iskustvo", za TRT Balkan kaže Milica Rimanska, uposlenica hostela Celica.

Jedna od najistaknutijih značajki hostela je njegov dizajn. Umjetnici iz različitih dijelova svijeta bili su uključeni u preuređenje prostora, a svaki apartman ili soba ima svoj jedinstveni, kreativni i umjetnički štih.

Neke od soba zadržale su svoj originalni izgled, dok su druge dobile potpuno nove, inovativne ideje i dekoracije. Posjetitelji mogu uživati u autentičnom doživljaju boravka u "bivšoj ćeliji", ali s modernim sadržajem poput Wi-Fi-a, privatnih kupaonica, udobnih kreveta i sigurnosnih ključeva.

Osim smještaja, Hostel Celica nudi i mnoge druge usluge. U njegovoj ponudi su i bar, restoran, kafić, te brojne kulturne i društvene aktivnosti.

Hostel je također domaćin mnogim umjetničkim događanjima, izložbama i radionicama, čime se dodatno ističe kao središte kreativnosti i kulture u Ljubljani. Lokacija hostela, smještenog u jednoj od najstarijih četvrti Ljubljane, omogućava gostima lako istraživanje grada.

U blizini se nalaze mnoge kulturne atrakcije, poput Ljubljanskog zamka, Tivolija i starog gradskog jezgra, što Hostel Celica čini odličnim odabirom za turiste.

Sve u svemu, Hostel Celica nudi jedinstveno iskustvo boravka u Ljubljani, spajajući historiju, umjetnost i udoban smještaj. To je mjesto koje će vam omogućiti da se osjećate kao dio grada, s dozom avanture i umjetničke inspiracije.

Hostel Celica dosad je mnogo puta bio okićen brojnim pohvalama. Proglašavali su ga jednim od 10 najboljih luksuznih hostela u Evropi, dok je 2006. ponio titulu najboljeg hostela na svijetu po izboru Lonely Planeta.